Авторынок восстанавливается, но еще не достиг прежнего уровня. Каковы виды на 2022 год?
Опубликованные результаты экономической деятельности компании Amserv показывают, что 2021 год принес предприятию рост доходов от продаж и прибыли, но при этом уровень, который был до пандемии коронавируса, еще не достигнут.
По словам исполнительного руководителя Amserv Рене Варека, в 2021 году представительства, входящие в консолидированную группу концерна Amserv, всего продали 6041 автомобиль, что на 10,7% больше, чем в 2020 году. В 2021 году предприятия концерна в общей сложности продали в Эстонии 3484 автомобиля (+ 8,2 % по сравнению с 2020 годом) и 2557 автомобилей в Латвии (+ 14,3 % по сравнению с 2020 годом).
Как отмечает член правления и финансовый руководитель Amserv Grupp AS Тыну Ванаюур, в 2021 году в связи с восстановлением экономики выросли расходы на заработную плату, а также значительно дороже стали энергоносители и другие статьи расходов, что сказалось на результатах. По его оценке это означает увеличение затрат предприятия более чем на 10% по сравнению с предыдущем годом.
Amserv Grupp завершила 2021 год с чистой прибылью в размере 4,2 млн евро (2020 год: 1,9 млн евро). По словам Варека, рост чистой прибыли в 2021 году обусловлен получением внеочередной прибыли, полученной от продажи латвийской дочерней компании, оперирующей недвижимостью.
Всего в первом квартале 2022 года Amserv продала в Эстонии и Латвии 1369 новых автомобилей, что на 22% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи подержанных автомобилей, когда наблюдался дефицит на авторынке, снизились на 17% - до 332 единиц. Оборот предприятия в первом квартале 2022 года составил 44,8 млн евро.
По словам исполнительного руководителя Amserv Рене Варека, февральское вторжение России в Украину и сопутствующие этому экономические санкции влияют на экономическую среду в мире в текущем году – в том числе и на внутренние рынки Amserv. „Рост напряженности привел к резкому росту цен на энергоносители“, — сказал он. По оценке финансового руководителя компании Тыну Ванаюура, военный конфликт, быстрая инфляция и продолжающаяся глобальная пандемия коронавируса также влияют на покупательную способность и возможности потребителей. „Кроме того, автомобильный сектор преследуют продолжающиеся проблемы с производством и поставками компонентов, которые вряд ли будут решены до 2023 года“, — отметил он.
Предприятие Amserv, отмечающее в этом году свой 30-летний юбилей деятельности, работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 10 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек