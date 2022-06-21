Авторынок восстанавливается, но еще не достиг прежнего уровня. Каковы виды на 2022 год?

По словам исполнительного руководителя Amserv Рене Варека, в 2021 году представительства, входящие в консолидированную группу концерна Amserv, всего продали 6041 автомобиль, что на 10,7% больше, чем в 2020 году. В 2021 году предприятия концерна в общей сложности продали в Эстонии 3484 автомобиля (+ 8,2 % по сравнению с 2020 годом) и 2557 автомобилей в Латвии (+ 14,3 % по сравнению с 2020 годом).



Как отмечает член правления и финансовый руководитель Amserv Grupp AS Тыну Ванаюур, в 2021 году в связи с восстановлением экономики выросли расходы на заработную плату, а также значительно дороже стали энергоносители и другие статьи расходов, что сказалось на результатах. По его оценке это означает увеличение затрат предприятия более чем на 10% по сравнению с предыдущем годом.



Amserv Grupp завершила 2021 год с чистой прибылью в размере 4,2 млн евро (2020 год: 1,9 млн евро). По словам Варека, рост чистой прибыли в 2021 году обусловлен получением внеочередной прибыли, полученной от продажи латвийской дочерней компании, оперирующей недвижимостью.



Всего в первом квартале 2022 года Amserv продала в Эстонии и Латвии 1369 новых автомобилей, что на 22% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи подержанных автомобилей, когда наблюдался дефицит на авторынке, снизились на 17% - до 332 единиц. Оборот предприятия в первом квартале 2022 года составил 44,8 млн евро.