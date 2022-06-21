Свыше 80 обращений: Департамент предупреждает потребителей об интернет-магазине

В комиссию по потребительским спорам обратились потребители, которые разместили заказы через сайт продавца https://innovativetools.ee. Согласно данным, указанным в обращениях, Directexpo OÜ не поставляет заказанный товар, не возвращает деньги в указанный срок и не разрешает жалобы потребителей. Предприниматель не публиковал на своем сайте никакой информации о том, что есть какие-то проблемы с выполнением заказов, и продолжает продавать товар через свой сайт. Продавец уже удалил из интернет-магазина некоторые товары, которые он не может доставить (например, теплицы), но продолжение продажи других товаров все же может привести к увеличению числа потребителей, имеющих претензии к данному продавцу.

14.06.2022 г. TTJA предупредил Directexpo OÜ об информировании общественности и обязал предприятие принять меры к тому, чтобы улучшить возможность связи и коммуникации с фирмой, а также принять меры по незамедлительному исполнению обязательств перед потребителями. Департамент установил срок для ответа 17.06.2022, но к установленному сроку от предприятия Directexpo OÜ никакого ответа не последовало.

21.06.2022 TTJA выдало Directexpo OÜ предписание удалить с сайта товары, которые не могут быть доставлены потребителям в указанный срок, добавить на сайт корректную информацию о сроках доставки, порядке разрешения жалоб и контактные данные предприятия.

TTJA объясняет, что в случае возникновения проблем с продавцом потребитель должен сначала связаться с продавцом. Согласно Закону о защите прав потребителей, продавец обязан обеспечить надлежащее обслуживание клиентов и ответить на жалобу потребителя в течение 15 дней. Если продавец не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, потребитель имеет право обратиться в TTJA.