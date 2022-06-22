22.06.2022, 10:14
Где проходит граница? Alexela звонит клиентам, которые стали меньше заправляться на станциях фирмы
Рано утром после звонка из Alexela клиенту произошел следующий разговор. „В последнее время вы стали меньше заправляться на заправках, почему?“ Очевидно, что клиенту от неожиданности трудно найти ответ. Пояснение, что в свете рекордных цен на топливо, может быть, просто меньше стали ездить, сотрудника Alexela всё-таки не удовлетворил.
Пресс-секретарь Инспекции по защите данных Майре Иро пояснила, что всевозможный сбор личных данных должен исходить из принципа минимальности и целесообразности.
„Фирма может собирать данные о своем клиенте только в таком объеме, который минимально необходим в общении с клиентом“, - отметила она.
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