Наемная армия Путина использовала в своем рекламном видеоролике песню эстонской группы

Ансамбль не планирует в данном случае предпринимать каких-либо действий в защиту авторских прав, потому что видео было опубликовано на платформе Telegram. „Они же не подвергали цензуре и нечего не убирали“ - пояснил играющий в Metsatöll на различных инструментах Лаури Ыунапуу. „Пожалуй, всё само заглохнет. Будем надеяться, есть разумные люди, которые не поддадутся на пропаганду“, - сказал музыкант.

По мнению Ыунапуу, музыкальный выбор менеджеров ЧВК Вагнера был не случайным. „Видимо, изготовители видео надеялись, что с помощью эстонского национального ансамбля нажмут на правильные кнопки. Чтоб вызвать шторм в стакане воды“, - предположил член популярной группы. Он допустил, что одной из целей могла быть шумиха в прессе.

„Время от времени мне доводится читать о таких делах, я заглядываю на страничку propastop.org. Установки там очень хорошие: не смотреть и не делиться“, - добавил музыкант.

Propastop: в медиадеятельности Wagner это обычное явление

По словам представителя портала Propastop Андреса Лембера, может быть несколько объяснений, почему эстоноязычную песню выбрали музыкальным сопровождением видеоролика ЧВК Вагнер. Он заметил, что в медиадеятельности военных-наемников с защищенными авторским правом западными духовными ценностями обходятся вольготно.

О симбиозе Telegram и российской пропаганды Propastop писал только вчера. „Помимо каналов Telegram предлагает возможность создать группы общения, происходящее в которых не контролируется“, - пишет Propastop.

Портал отмечает, что если в случае с Facebook и Twitter регуляция об информировании о ложных сообщениях и военной пропаганде формально присутствует (хотя ее применение и требует больше времени и сил, чем это должно было быть), то в случае Telegram модерирование его содержания еще более сложное.