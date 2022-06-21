Патрушев пообещал Литве „серьезный и чувствительный“ ответ на „блокаду“ транзита в Калининград

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, посетивший сегодня Калининградскую область, пообещал, что Москва в скором времени ответит на решение литовских властей о транспортной „блокаде“ Калининградской области. Об этом сообщает агентство „Интерфакс“.

„На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы“, — заявил Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза, „блокада“ осуществляется „с подачи стран Запада“ и нарушает нормы и принципы международного права. Он не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь. Вчера МИД РФ говорил о нарушении совместного заявления 2002 года о транзите в Калининградскую область, однако не уточнил, о каком именно пункте идет речь.

Тем не менее, по словам Патрушева, решение литовских властей „показывает, что нельзя доверять не только устным, но и письменным заявлениям Запада“.

Патрушев прибыл в Калининград для участия в совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на северо-западе России. Как уточнили в Совете безопасности РФ, поездка планировалась заранее и не связана с недавним конфликтом вокруг транзита через территорию Литвы.

С 18 июня „Литовские железные дороги“ прекратили пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС. Руководство Литвы ссылается на разъяснения, полученные от Еврокомиссии, и подчеркивает, что в остальном транзит сохраняется. В РФ, в свою очередь, называют это решение „блокадой“. Вчера в МИД страны вызвали временного поверенного в делах Литвы и посла ЕС — от них потребовали „незамедлительной отмены рестрикций“, пригрозив в противном случае ответными мерами.