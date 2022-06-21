„Было украинское, стало русское“. Кто и как вывозит из Украины зерно

„Освобожденными“ российская пропаганда и пророссийские паблики называют территории Украины, захваченные войсками РФ: это прилагательное редко сопровождает хоть какое-то уточнение, от кого они были „освобождены“.

„Из Мелитополя в Крым пошли вагоны с зерном“, - признавался, например, в начале июня глава „военно-гражданской администрации“ Запорожской области и бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Балицкий. В одном из пабликов даже было выложено видео, которое можно воспринимать как издевательский „привет“ украинским властям. В кадре - грузовик, доверху груженный зерном, по нему идет босой человек в штанах цвета хаки, а подпись гласит: „Вот зерно с освобожденных территорий, которое грузовиками поступает в Крым“.

Созданные Россией администрации оккупированных территорий - они носят название „военно-гражданских“ - не скрывают, куда уходит зерно украинских фермеров. Сообщения об этом регулярно появляются в пророссийских пабликах в „Телеграме“, которые, как писала Би-би-си, могли быть созданы при поддержке властей аннексированного Крыма.

Украинские власти напрямую называют вывоз зерна „мародерством“: по состоянию на начало мая, с оккупированных территорий двух южных областей, а также из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию было отправлено 400 тысяч тонн зерна, рассказывал замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Спустя год фермерам юга Украины ни до гордости, ни до жалоб на непогоду: часть Запорожской и Херсонской областей оказались под российской оккупацией, и их рекордные урожаи вывозятся в Россию.

Их соседи из Херсонской области жаловались, что из-за необычно сильных дождей может пропасть до 25% урожая. „Растения лежат на высоте в 10-15 сантиметров, и в таком состоянии подобрать их комбайном будет очень сложно“, - рассказывал, например, фермер из села Тарасовка Виктор Нагребецкий.

„Запорожская область стала лидером по посевам пшеницы в Украине“, - гордо рассказывали в профильном департаменте областной администрации летом 2021 года. Всего под нее запорожские фермеры засеяли тогда 706 тысяч гектар земли.

Например, подобное объявление оставила владелец новороссийской грузовой компании „Авто-плюс“ Алевтина Подина, которая в GetContact записана как „Алевтина Зерно“, „Алевтина Кукуруза“, „Алевтина Фуры“. Корреспондент Би-би-си позвонил ей под видом владельца нескольких зерновозов, который хотел бы получить этот заказ.

Би-би-си проверила номера, оставленные в объявлениях о поиске зерновозов, через сервис GetContact: этот сервис показывает, как телефон человека записан в списке контактов других людей. По каждому номеру - более десятка записей, из которых следует, что хозяин номера занимается грузовыми зерноперевозками на юге России.

Однако грузовиков явно не хватает. С начала июня в профильных российских чатах в „Телеграме“, через которые фермеры или посредники ищут зерновозы, стали публиковаться сообщения о работе по вывозу сельхозпродукции с юга Украины.

Как минимум часть зерновозов, задействованных для вывоза урожая, - местные, из Запорожской и Херсонской областей. Так, в Крыму - в районе Керчи и на трассе Джанкой - Симферополь - ранее были замечены зерновозы с украинскими номерами. В некоторых колоннах было одновременно по 5-10 грузовиков, каждый может одновременно перевезти от 30 до 50 тонн зерна.

Сейчас зерно из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей вывозится двумя основными способами, но оба ведут в Крым: по железной дороге и специальными грузовиками - зерновозами. Кроме того, оккупационные власти периодически обещают, что для этого будет использоваться и порт Бердянска, но там еще идет разминирование.

Украинское зерно занимало 10% в мировом экспорте, и его полное исчезновение из цепочек международной торговли может стать причиной мирового голода, прогнозировали ранее в ООН. Би-би-си разбиралась, кто и куда вывозит украинское зерно с оккупированных территорий, и какова в этом процессе роль российских военных.

Досмотр на пунктах пропуска сохраняется, хотя Россия сейчас контролирует обе территории. В Херсонскую область, например, не выпустят, если есть ограничения на вывоз за рубеж от приставов в России, заявил Би-би-си один из грузоперевозчиков, которым корреспондент звонил под видом хозяина зерновозов.

Очередь из десятка грузовых машин видна и на спутниковых снимках административной границы Крыма и южной части материковой Украины. Снимки, которые изучила Би-би-си, сделаны в конце мая.

„Могут и сутки, и полтора простоять. Там сейчас, грубо говоря, четыреста машин ездят по кругу [с материковой Украины в Крым], вот они оттуда зерно вывозят“, - рассказал он. При этом военного сопровождения у него нет, едет только „гражданская машина“, но еще в конце мая оно было.

Про очереди корреспонденту Би-би-си рассказал и предприниматель из Краснодара Николай Рябыш, который в GetContact, например, записан кем-то как „Закупает пшеницу в Краснодаре“. Звонок также делался под легендой, что у журналиста есть грузовики, которые он готов отправить за украинским зерном.

Сопровождение - не только военное, но и административное, похвастался он: когда другие зерновозы стоят на административной границе между аннексированным Крымом и Херсонской областью „по 12-20 часов“, его колонна проходит это место „за полчаса“.

„Военное сопровождение обязательно идет, спереди один [бронеавтомобиль] „Тигр“, сзади „Тигр“, в каждой машине военный“, - рассказал он. По его словам, „его ребята“ ездят в Украину уже больше месяца (разговор проходил 8 июня), зерно везут на зернохранилище в Джанкое - первом крупном городе на севере Крыма после заезда с материковой Украины. Рейс делается за день: утром машины выезжают из Джанкоя, вечером возвращаются с грузом. Всего в колонне до 13 машин, из них четыре - с украинскими номерами.

Она попросила набрать некоего „Игоря“, который расскажет подробности. После этого „безопасник“ проверит документы и можно отправляться в Украину. „Мы идем в колонне, мы не стоим на границе, спокойно идем „по зеленой“", - рассказала она, добавив, что „объемы есть“, а оплата - наличными.

„Это зерно нашего подразделения, никто его не ворует, никто не крадет. До 2014 года был большой холдинг в Крыму и там [на материке], все было частью Украины, потом он разделился. Был русско-украинский, теперь он уже русский“, - довольно засмеявшись в конце, рассказал Игорь Атращенко, который обещал военное сопровождение для зерновозов.

В этом же уверял и другой собеседник, которому корреспондент Би-би-си позвонил в рамках этого же эксперимента.

„Это зерно местных фермеров, [они его продали], не ворованное!“ - уверял корреспондента Би-би-си краснодарский предприниматель Николай Рябыш, с которым журналист общался под видом владельца зерновозов.

Вывезти зерно в Украину с захваченных территорий невозможно, сетует глава Ассоциации фермеров Херсонской области Александр Гордиенко. „Какое зерно - люди не могут выехать“, - восклицает он в разговоре с Би-би-си.

„Люди по чуть-чуть начинают сдавать зерно, потому что денег нет, нужно и зарплату платить, и солярки нет, надо же обрабатывать [поля]“, - рассказал Би-би-си фермер из Запорожской области, который сейчас находится не на оккупационной территории. Он попросил об анонимности из соображений безопасности.

Часть зерна принадлежит фермерам и агропромышленным холдингам, и кто-то из них продает урожай, чтобы он не пропал.

Часть зерна, которая оказалась на этих территориях, напрямую принадлежит украинскому государству. Это зерно государственных предприятий и стратегические запасы на случай, например, войны, которая реально началась. В Запорожской области оно официально „национализировано“ оккупационной администрацией, заявил в середине июня ее глава Евгений Балицкий.

„Очереди на границе есть, но это скорее хорошая новость - в Крым из Херсонской области везут зерно“, - сообщал в середине июня один из главных пророссийских пабликов со ссылкой на самопровозглашенного „замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области“ Кирилла Стремоусова. Стремоусов - в прошлом известный украинский противник вакцинации - делает много противоречивых заявлений, но тут его слова подтверждаются и из других источников.

Вскоре после захвата территорий на юге Украины тактика российских оккупационных властей действительно была прямолинейной, рассказал Би-би-си советник руководителя официальной украинской администрации Херсонской области Сергей Хлань. Так, по его словам, было вывезено зерно из трех мест хранения, в том числе с элеваторов в Новоалексеевке и Малой Лепетихе. В основном этим занимались военные и выходцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где уже восемь лет живут по серым экономическим схемам, говорит Хлань.

Зерновозы пока еще стоят на базе, но, опасается фермер, скоро их могут забрать и использовать в вывозе украинского зерна.

„В гражданском были двое и трое военных. Они вошли, изучили всю территорию. Через час-два приехали другие военные, тоже пробежались по базе, посмотрели-посмотрели и уехали. А ночью уже приехали люди в гражданском, разбили камеры, все на свете разбили“, - рассказывает он и сетует, что у него вывезли около 600-700 тонн семян подсолнечника и забрали документы на технику.

На оккупированной территории у него остались зерновозы и зернохранилища, в которых другие фермеры могли оставить свой урожай. Везде стояли камеры наблюдения, и первое время, пока их не разбили, он наблюдал, что происходит с его бизнесом.

„Я прожил в оккупации больше месяца, а потом уехал. Фермеров начали по подвалам таскать. Особенно тех, кто с проукраинской позицией. Так что подумал, что и меня скоро „упакуют“, поэтому решил забрать семью и уехать“, - рассказал он.

О том, что происходит с теми фермерами, которые, как и Кумок, не идут на сотрудничество, рассказал предприниматель из Запорожской области.

„Думаю, что тех, кто готов сотрудничать с оккупантами, не разоряют“, - говорит мелитопольский предприниматель Михаил Кумок, знакомый со многими фермерами. Он владел газетой и сайтом „Мелитопольские ведомости“, но сотрудничать с Россией отказался и закрыл оба ресурса.

Цены, которые предлагают фермерам, могут быть существенно ниже рыночных, рассказал Би-би-си предприниматель из Запорожской области. „В последний раз [мне] предлагали 210 долларов за тонну подсолнечника. А до войны цена была почти 600 долларов“, - говорит он.

После нескольких уточняющих вопросов он признался, что речь идет якобы о крупнейшем крымском производителе молочных продуктов - „Новаторе“ из Джанкоя. В „Новаторе“ не ответили на запрос Би-би-си.

Крымские порты Керчи и Севастополя были традиционными перевалочными пунктами для отправки зерна на экспорт до 2014 года, говорит директор агентства по изучению аграрного рынка „СовЭкон“ Андрей Сизов. „Но после 2014 года Крым стал серой зоной, потому что оказался под санкциям, и торговые суда почти не заходили. Сейчас там некие движения есть, какое-то зерно грузится, частично крымское, частично, видимо, из Украины. Объемы его неизвестны“, - отмечает эксперт.

В начале мая украинские власти сообщали, что российский балкер „Матрос Позынич“ - судно для перевоза насыпных грузов - вышел как раз из порта Севастополя с украинским зерном и направился в сторону Египта, однако там якобы отказались принимать груз. В итоге „Матрос Позынич“ ушел в сирийскую Латакию, а недавно вернулся в Черное море.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в середине июня сказал, что его регион „сам себя обеспечивает зерном“, а зерно с захваченных территорий Украины „проходит Крым транзитом, далее идет в Севастополь на продажу“.

Перевозчики, с которыми корреспондент Би-би-си поговорил под видом владельца зерновозов, сказали, что разгрузиться нужно будет на элеваторах в Джанкое. В объявлениях в профильных „Телеграм-чатах“ также фигурирует порт Севастополя.

О том, что сначала зерно просто забирали, а потом стали покупать, рассказал Би-би-си и глава Ассоциации фермеров Херсонской области Александр Гордиенко. Но часть фермеров пока не продают урожай, несмотря ни на что, в том числе из-за низких цен, добавляет он.

Но потом тактика немного поменялась: оккупационные власти поняли, что, если фермеры не будут получать деньги, то просто начнут саботаж посевной. Сначала цена была 100 долларов за тонну зерна, потом - 200, при довоенной рыночной цене свыше 350 долларов. За новой тактикой, по его данным, стояли уже сотрудники ФСБ РФ, которые „делали вид, что устанавливают какие-то правила“.

Какая-то часть зерна из аннексированного Крыма может дальше идти в Россию, в частности, в Краснодар, рассказывает фермер из Запорожской области. Помимо наземного пути, его могут отправлять морем из Севастополя, полагает глава ассоциации фермеров Херсонской области Александр Гордиенко.

„Мы могли бы в Новороссийск вывозить, но долго, а тут [в Джанкое] склад есть в аренде“, - рассказывал один из перевозчиков, которому корреспондент Би-би-си позвонил под видом владельца сухогрузов.

Представители трех российских компаний, которые специализируются на экспорте зерна, заверили Би-би-си, что не покупают украинское зерно. По их мнению, в Россию оно может завозиться прежде всего для внутренних нужд. Оба они попросили об анонимности из соображений безопасности.

„В связи с теми санкциями, которые сейчас действуют по банковской системе, я, получая деньги за границей, должен показать, что зерно, отгруженное из России, я купил у российских же товаропроизводителей. Колхозы, фермеры, неважно. Пока я не предоставлю эти документы, мне никто не оплатит. Я же не могу придумать какие-то фиктивные бумажки“, - объясняется еще один экспортер. Его коллега рассказывает, что для вывоза зерна, например, нужно предоставить фитосанитарные документы о его происхождении.

Но те, кто вывозят в Россию зерно, все же заставляют фермеров с оккупированных территорий подписывать какие-то документы, рассказывает советник главы официальной украинской администрации Херсонской области Сергей Хлань. „Возможно, так они пытаются легализовать происхождение зерна“, - говорит он.

По мнению Андрея Сизова, чем больше объемы, тем сложнее обелить их для экспорта. В этих условиях его могут отправить туда, где не нужны особенные документы, то есть в Сирию - туда, где балкер „Матрос Позынич“ предположительно и оставил свой груз.

Впрочем, опыт „обеления“ украинского зерна у российских трейдеров уже есть. В течение восьми лет, начиная с 2014 года, зерно из самопровозглашенных ДНР и ЛНР поступает в Россию. При этом эти регионы, в отличие от Херсонской и Запорожской областей, не специализируются на зерне, и его объемы здесь были существенно меньше.

„Схема выглядела очень просто - посредники везли зерно от фермеров Донбасса [в Россию], проходили таможню, все оплачивалось по безналу, через российские банки. Выгружали на складах российских покупателей, а они уже продавали зерно как российское. Все делалось официально, зерно выходило из России как наше“, - рассказывает владелец крупного агропромышленного хозяйства.

В минсельхозе России не ответили на запрос Би-би-си.

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Когда российские военные и люди в гражданском заявились на зернохранилище предпринимателя из Запорожской области, покинувшего дом из-за войны, они сказали охраннику: „Ничего не вывозить, мы здесь будем хозяйничать“.