СЕГОДНЯ | „Левадия“ стартует в Лиге чемпионов

В этом году чемпион Эстонии должен пройти через предварительный раунд, который состоит из полуфинала и финала. Только выиграв обе игры, „Левадия“ выйдет в первый отборочный раунд Лиги чемпионов, где соперником станет чемпион Швеции „Мальмё“. В случае поражения их евросезон продолжится в отборочном раунде Лиги конференций.

„Когда мы прилетели в Исландию, мы потренировались и познакомились со стадионом. Качество искусственного газона очень хорошее. Весь день перед тренировкой шел дождь. Аналогичные условия мы ждем и во время игры. Погода ветреная, и мяч быстро перемещается по полю. Размеры поля близки к максимальным. Будет много беготни и динамичной игры“, — сказал тренер „Левадии“ Владимир Васильев и добавил, что обстоятельства и условия те, к которым они привыкли. „Нам подходит играть на большом поле, как на нашем домашнем стадионе Лиллекюла. Так что в Исландии все должно быть нам знакомо. Большое поле хорошо подходит для позиционных атак“.

„Левадия“ в девяти последних матчах не проигрывает. В чемпионате Эстонии клуб сейчас борется за первое место, уступая „Флоре“ только по дополнительным показателям. По воле жеребьевки чемпиону Эстонии достался сильнейший из трех соперников. Победитель этой пары встретится с чемпионом Андорры или Сан-Марино в финале в пятницу, в зависимости от того, кто выиграет во втором полуфинале.

„Викингур“ в восьмой раз играет в еврокубках. Пока что во всех семи случаях они проигрывали уже на первой стадии. Тем не менее клуб явно на подъеме. В прошлом году был завоеван первый чемпионский титул после 1991 года.

„Викингур“ из Рейкьявика не проигрывает на протяжении четырех игр. В чемпионате Исландии подопечные Арнара Бергманна Гюннлёйгссона идут третьими и от первого места отстают на восемь очков.

Игра „Левадии“ против „Викингур“ начнется в 22:30, по эстонскому времени.