„Левадия“ с разгромом вылетела из предварительного раунда Лиги чемпионов

„Левадия“ начала с первых минут активно и уже на 5-й минуте матча вышла вперед, Закария Бегларишвили реализовал пенальти и счет стал 0:1. Спустя несколько минут, хозяева сравняли счет, после исполнения штрафного удара, гол головой забивает Кайл Маклэган 1:1. Хозяева стали играть активнее и на 27-й минуте после прострела с фланга, гол забивает Ингасон 2:1. В самой концовке первого тайма после подачи углового игрок „Викингура“ пробивает головой, Карл Андре Валлнер пытается поймать мяч, но тот выскакивает из рук и попадает в Сигурдссона и мяч залетает в ворота 3:1.

В начале второго тайма игрок „Викингура“ пробегает почти вдоль всей штрафной, простреливает в центр где Хансен расстреливает вратаря „Левадии“ 4:1. Хозяева ничего не позволяют „Левадии“, на 71-й минуте после серии рикошетов счет становиться 5:1. „Левадия“ потеряла мяч в центре поля, хозяева ошибкой воспользовались, Магнуссон установил окончательный счет в матче 6:1.



Таллиннская „Левадия“ терпит разгромное поражение от исландского „Викингура“ со счетом 1:6 и продолжит свой путь уже в Лиге конференций. „Левадия“ будет играть во втором отборочном раунде Лиге конференций с проигравшей командой из пары „Шэмрок Роверс“ - „Хибернианс“.

В другом полуфинале „Интер“ из Андорры одержал победу над „Ла-Фиоритой“ из Сан-Марино со счетом 2:1.

Финал предварительного раунда ЛЧ, в котором „Викингур“ будет играть с „Интером“, пройдет 24 июня. Победитель финала выйдет в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, где команду будет ждать шведский „Мальме“.

До матча:

В этом году чемпион Эстонии должен пройти через предварительный раунд, который состоит из полуфинала и финала. Только выиграв обе игры, „Левадия“ выйдет в первый отборочный раунд Лиги чемпионов, где соперником станет чемпион Швеции „Мальмё“. В случае поражения их евросезон продолжится в отборочном раунде Лиги конференций.