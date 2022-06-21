„Левадия“ с разгромом вылетела из предварительного раунда Лиги чемпионов
Во вторник в полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов „Левадия“ крупно проиграла „Викингуру“ из Исландии (6:1) и вылетела в второй отборочный раунд Лиге конференций.
„Левадия“ начала с первых минут активно и уже на 5-й минуте матча вышла вперед, Закария Бегларишвили реализовал пенальти и счет стал 0:1. Спустя несколько минут, хозяева сравняли счет, после исполнения штрафного удара, гол головой забивает Кайл Маклэган 1:1. Хозяева стали играть активнее и на 27-й минуте после прострела с фланга, гол забивает Ингасон 2:1. В самой концовке первого тайма после подачи углового игрок „Викингура“ пробивает головой, Карл Андре Валлнер пытается поймать мяч, но тот выскакивает из рук и попадает в Сигурдссона и мяч залетает в ворота 3:1.
В начале второго тайма игрок „Викингура“ пробегает почти вдоль всей штрафной, простреливает в центр где Хансен расстреливает вратаря „Левадии“ 4:1. Хозяева ничего не позволяют „Левадии“, на 71-й минуте после серии рикошетов счет становиться 5:1. „Левадия“ потеряла мяч в центре поля, хозяева ошибкой воспользовались, Магнуссон установил окончательный счет в матче 6:1.
Таллиннская „Левадия“ терпит разгромное поражение от исландского „Викингура“ со счетом 1:6 и продолжит свой путь уже в Лиге конференций. „Левадия“ будет играть во втором отборочном раунде Лиге конференций с проигравшей командой из пары „Шэмрок Роверс“ - „Хибернианс“.
В другом полуфинале „Интер“ из Андорры одержал победу над „Ла-Фиоритой“ из Сан-Марино со счетом 2:1.
Финал предварительного раунда ЛЧ, в котором „Викингур“ будет играть с „Интером“, пройдет 24 июня. Победитель финала выйдет в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, где команду будет ждать шведский „Мальме“.
До матча:
В этом году чемпион Эстонии должен пройти через предварительный раунд, который состоит из полуфинала и финала. Только выиграв обе игры, „Левадия“ выйдет в первый отборочный раунд Лиги чемпионов, где соперником станет чемпион Швеции „Мальмё“. В случае поражения их евросезон продолжится в отборочном раунде Лиги конференций.
„Когда мы прилетели в Исландию, мы потренировались и познакомились со стадионом. Качество искусственного газона очень хорошее. Весь день перед тренировкой шел дождь. Аналогичные условия мы ждем и во время игры. Погода ветреная, и мяч быстро перемещается по полю. Размеры поля близки к максимальным. Будет много беготни и динамичной игры“, — сказал тренер „Левадии“ Владимир Васильев и добавил, что обстоятельства и условия те, к которым они привыкли. „Нам подходит играть на большом поле, как на нашем домашнем стадионе Лиллекюла. Так что в Исландии все должно быть нам знакомо. Большое поле хорошо подходит для позиционных атак“.
„Левадия“ в девяти последних матчах не проигрывает. В чемпионате Эстонии клуб сейчас борется за первое место, уступая „Флоре“ только по дополнительным показателям. По воле жеребьевки чемпиону Эстонии достался сильнейший из трех соперников. Победитель этой пары встретится с чемпионом Андорры или Сан-Марино в финале в пятницу, в зависимости от того, кто выиграет во втором полуфинале.
„Викингур“ в восьмой раз играет в еврокубках. Пока что во всех семи случаях они проигрывали уже на первой стадии. Тем не менее клуб явно на подъеме. В прошлом году был завоеван первый чемпионский титул после 1991 года.
„Викингур“ из Рейкьявика не проигрывает на протяжении четырех игр. В чемпионате Исландии подопечные Арнара Бергманна Гюннлёйгссона идут третьими и от первого места отстают на восемь очков.
Игра „Левадии“ против „Викингур“ начнется в 22:30, по эстонскому времени.