21.06.2022, 12:27
ФОТО и ВИДЕО | Ночью на пруду Ыйсмяэ был слышен сильный взрыв(8)
Как сообщила Delfi Пыхьяская префектура, им поступило сообщение о взрыве за пару минут до полуночи. Прибыв на место, патруль не обнаружил нарушителей.
По словам свидетеля, перед взрывом у пруда была компания из нескольких человек, которые что-то подожгли и бросили в куст.
На место выезжали также саперы Спасательного департамента, чтобы удостовериться, что не было использовано взрывное устройство или пиротехника.
Для выяснения обстоятельств было инициировано производство.