ЧП и криминал
21.06.2022, 12:27

ФОТО и ВИДЕО | Ночью на пруду Ыйсмяэ был слышен сильный взрыв

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В понедельник около полуночи жители домов, располагающихся вокруг пруда Ыйсмяэ в Хааберсти, слышали громкий взрыв, за которым последовал обильный дым. Что же произошло?

Как сообщила Delfi Пыхьяская префектура, им поступило сообщение о взрыве за пару минут до полуночи. Прибыв на место, патруль не обнаружил нарушителей.

По словам свидетеля, перед взрывом у пруда была компания из нескольких человек, которые что-то подожгли и бросили в куст.

На место выезжали также саперы Спасательного департамента, чтобы удостовериться, что не было использовано взрывное устройство или пиротехника.

Для выяснения обстоятельств было инициировано производство.

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