Женская сборная Эстонии по фехтованию вылетела с чемпионата Европы

Эстонская сборная была посеяна под вторым номером и стартовало с 1/8 финала. Швеции была посеяна под 15-м номером и им пришлось начинать с 1/16 финала, где они обыграли хозяев турнира сборную Турции (18-е место) 45:36.

Эстонская сборная вышла против Швеции в следующим составе: Катрина Лехис, Эрика Кирпу, Нелли Дифферт и Ирина Эмбрих. Нелли Дифферт проиграл свой первый мини-поединок 1:5 и Эстонская сборная уступала с общим счетом 6:10, далее Ирина Эмбрих заменила Дифферт. К сожалению, ситуацию это не поменяло. Эстония большую часть времени проигрывала в счете и в конце концов, была вынуждена смириться с болезненным поражением со счетом 37:45.Лехис смогла сократить отставание в счете 30:29 в предпоследнем поединке, но затем вышла Эрика Кирпу, которая потерпела поражение от Эммы Франссон 8:15.