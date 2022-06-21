Женская сборная Эстонии по фехтованию вылетела с чемпионата Европы
На чемпионате Европы по фехтованию в Анталии, женская сборная Эстония по фехтованию проиграла Швеции 37:45 в стартовом поединке и вылетела из соревнований.
Эстонская сборная была посеяна под вторым номером и стартовало с 1/8 финала. Швеции была посеяна под 15-м номером и им пришлось начинать с 1/16 финала, где они обыграли хозяев турнира сборную Турции (18-е место) 45:36.
Эстонская сборная вышла против Швеции в следующим составе: Катрина Лехис, Эрика Кирпу, Нелли Дифферт и Ирина Эмбрих. Нелли Дифферт проиграл свой первый мини-поединок 1:5 и Эстонская сборная уступала с общим счетом 6:10, далее Ирина Эмбрих заменила Дифферт. К сожалению, ситуацию это не поменяло. Эстония большую часть времени проигрывала в счете и в конце концов, была вынуждена смириться с болезненным поражением со счетом 37:45.Лехис смогла сократить отставание в счете 30:29 в предпоследнем поединке, но затем вышла Эрика Кирпу, которая потерпела поражение от Эммы Франссон 8:15.
В индивидуальных соревнованиях среди эстонских спортсменок лучший результат показала Эрика Кирпу, которая дошла до четвертьфинала и в итоге заняла седьмое место. Нелли Дифферт заняла 19-е место, Катрина Лехис - 21-е, а Ирина Эмбрих - 22-е.