Отчет: в эстонском бизнесе началась эпидемия просроченных платежей

В этом году предприятия ожидают значительного скачка числа просроченных платежей. В Эстонии получение оплаты от клиентов занимает в среднем 55 дней, что немного больше, чем в среднем по Европе (54 дня). Разрыв между предложенными условиями и фактически полученными платежами остался примерно одинаковым для сегментов B2C и B2B, но значительно увеличился для платежей, поступающих из публичного сектора.

По словам исполнительного директора Intrum в странах Балтии Илвы Валейки, если европейские предприятия хотят пережить экономический шторм и продолжить рост, решающее значение будет иметь обеспечение своевременных платежей: „К сожалению, в большей части Европы сохраняется „культура просроченных платежей“. Европейская комиссия предупредила о том, что лишь четыре из десяти предприятий ЕС получают оплату вовремя и что просроченные платежи являются причиной четверти банкротств малых и средних предприятий. В отчете о платежеспособности 2022 года мы видим связь между своевременными платежами и способностью бизнеса расти. Две трети респондентов в Европе считают, что они могли бы расширить спектр предлагаемых продуктов и услуг, если бы клиенты платили им быстрее. Почти половина отмечает, что более быстрая оплата позволила бы им нанять больше сотрудников“.

По всей Европе предприниматели признают, что им не хватает гибкости и опыта, чтобы справиться с влиянием просроченных платежей на бизнес и планы роста. Большинство эстонских предприятий (62%) признают, что их системы учета задолженностей устарели, причем эстонский показатель намного превышает средний показатель по Европе (46%).

Шесть из десяти европейских предприятий обеспокоены тем, что в этом году – в основном из-за инфляции и регулирования – возрастет риск просроченных платежей. В среднем предприятия в странах Балтии чаще, чем компании в других европейских странах, соглашаются на более длительные сроки оплаты, чтобы избежать риска банкротства клиентов и не навредить деловым отношениям. Малые и средние предприятия в Эстонии реже, чем крупные корпорации, соглашаются на изменение условий оплаты: каждое пятое (20%) малое или среднее предприятие не ведет переговоров об условиях оплаты, в то время как об этом же заявляют всего 15% крупных корпораций.