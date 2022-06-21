Олимпийская чемпионка:“Спецоперация на Украине показала, кто нас искренне любит“

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отобрала у России право проведения международных стартов в конце февраля. А уже в начале марта FIS отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. Сделано это было на фоне событий в Украине.

„Честно говоря, обидно, что все вышеперечисленное (доклад Ричарда Макларена и дело Григория Родченкова) в основном было связано с лжесвидетельством. Сейчас, конечно, ситуация совсем другая. Понятно, что мы все время должны находить в себе какие-то силы для того, чтобы не то что смириться, а не опустить руки, тренироваться, идти дальше и думать о каких-то целях, которые нас ждут впереди. В целом это к стране такое отношение. Как раз ситуация со спецоперацией показала многое: кто как к нам на самом деле относится, кто и как нас любит, кто искренен, а кто лживо улыбается, подает руку, а за спиной держит наточенный нож.

Не думаю, что к этому можно привыкнуть. Но я уверена, что все спортсмены будут настраиваться на соревнования, на соревнования международного уровня. Даже если этого не произойдет в текущем году, то в следующем. Я не верю, что мы будем оторваны от всего мира на долгие годы. Эти санкции, как и любые санкции, — выстрел не только в ногу другому, но и в ногу себе. Никто от этого не выиграет“, — заявила Вяльбе в интервью РИА Новости.