В Таллинне разожгут несколько костров Ивановой ночи. Мероприятия бесплатные!
В этом году после двухлетней паузы в городе состоится празднование Ивановой ночи – будут организованы несколько праздников с участием интересных исполнителей и большим костром.
В среду, 22 июня, праздник пройдет в Пыхья-Таллинне, Хааберсти и Ласнамяэ, а в четверг, 23 июня, в Кесклинне, все мероприятия бесплатны.
Откроет череду мероприятий Пыхья-Таллинн, где 22 июня в 12 часов начнется программа в парке пляжа Штромка. „Радостно, что после двухлетнего перерыва мы вновь можем отметить Иванов день на Штромке. В программе ярмарка, разнообразные развлечения, большой костер и концерт Уку Сувисте“, - рассказала старейшина района Мануэла Пихлап. Ярмарка откроется в 12 часов, а культурная программа начнется в 15 часов. В 18:30 на сцену выйдет Уку Сувисте со своим коллективом, а в 21 час будет разожжен костер.
С 15 до 23 часов будет проходить празднование Ивановой ночи в Хааберсти, у озера Харку. Мероприятия подготовлены как для детей, так и для взрослых. „Празднование Ивановой ночи впервые пройдет у озера Харку, и оно обещает быть веселым. В этот день прогноз обещает летнюю погоду, выступят хорошие артисты, зрелища хватит для всех“, - сказал старейшина Хааберсти Олег Сильянов, добавив, что приглашает всех желающих посетить праздник. Выступят Вольдемар Куслап, Cityflash & Laura-Ly, Sunshine Band и Ханна-Сандра, главным исполнителем станет немецкая группа Groove Coverage. Ведущий вечера – Марк Китаев. Будет открыта зона питания, детская зона, а для молодежи приготовлен конкурс диджеев. После разведения костра пройдет дискотека. На мероприятии не предусматривается употребление алкоголя. Поскольку у озера мало парковочных мест, организаторы просят отдать предпочтение общественному транспорту или прийти пешком. Ближайшая остановка – „Вяйке-Ыйсмяэ“, расположенная всего лишь в двухстах метрах от пляжа.
В 19 часов начнется праздник в Ласнамяэ на пустыре Паэвялья (Нарвское шос., 129а). Главный исполнитель на празднике – коллектив VIA Baltika, также на сцену выйдет танцевальный коллектив Lee и Сийри Кянд. Занятия для детей с 19 до 21 часа проведут Ласнамяэский молодежный центр и Ласнамяэский молодежный совет. Дети также смогут бесплатно попрыгать на батуте. Костер разожгут в 21:45. Можно будет купить блюда, приготовленные на гриле и безалкогольные напитки. „В этом году мы хотим отметить праздник семейным мероприятием, на который приглашены также дети и подростки. Поэтому продавцы не будут продавать алкогольные напитки, мы также просим гостей не приносить их с собой“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. На пустырь Паэвялья легко добраться пешком или на общественном транспорте.
Празднование Ивановой ночи завершится мероприятием в Кесклинне, у пруда Шнелли 23 июня. Праздник начнется в 18 часов и продлится до часа ночи. „На этот раз приглашаем всех в Тоомпарк, костер будет разожжен посреди пруда Шнелли, его отражение в водной глади придаст особой романтики. Легенды Ивановой ночи основаны на верованиях, будто вода, воздух и пламя вместе помогают освободиться от плохого и нежелательного. В парке Шнелли все это можно будет увидеть и почувствовать – огонь Ивановой ночи, летний воздух, гладь озера“, - рассказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм. Среди выступающих артисты на любой вкус - Traffic, Stefan, Борис Лехтлаан и Аре Яама, а также Masha Ye. Детская зона открыта до 22 часов, подготовлены занятия, вдохновленные традициями Ивановой ночи, также пройдут мастер-классы по выдуванию мыльных пузырей и научный театр. Команда службы спасения представит правила обращения с огнем.