В Таллинне разожгут несколько костров Ивановой ночи. Мероприятия бесплатные!

В среду, 22 июня, праздник пройдет в Пыхья-Таллинне, Хааберсти и Ласнамяэ, а в четверг, 23 июня, в Кесклинне, все мероприятия бесплатны.

Откроет череду мероприятий Пыхья-Таллинн, где 22 июня в 12 часов начнется программа в парке пляжа Штромка. „Радостно, что после двухлетнего перерыва мы вновь можем отметить Иванов день на Штромке. В программе ярмарка, разнообразные развлечения, большой костер и концерт Уку Сувисте“, - рассказала старейшина района Мануэла Пихлап. Ярмарка откроется в 12 часов, а культурная программа начнется в 15 часов. В 18:30 на сцену выйдет Уку Сувисте со своим коллективом, а в 21 час будет разожжен костер.

С 15 до 23 часов будет проходить празднование Ивановой ночи в Хааберсти, у озера Харку. Мероприятия подготовлены как для детей, так и для взрослых. „Празднование Ивановой ночи впервые пройдет у озера Харку, и оно обещает быть веселым. В этот день прогноз обещает летнюю погоду, выступят хорошие артисты, зрелища хватит для всех“, - сказал старейшина Хааберсти Олег Сильянов, добавив, что приглашает всех желающих посетить праздник. Выступят Вольдемар Куслап, Cityflash & Laura-Ly, Sunshine Band и Ханна-Сандра, главным исполнителем станет немецкая группа Groove Coverage. Ведущий вечера – Марк Китаев. Будет открыта зона питания, детская зона, а для молодежи приготовлен конкурс диджеев. После разведения костра пройдет дискотека. На мероприятии не предусматривается употребление алкоголя. Поскольку у озера мало парковочных мест, организаторы просят отдать предпочтение общественному транспорту или прийти пешком. Ближайшая остановка – „Вяйке-Ыйсмяэ“, расположенная всего лишь в двухстах метрах от пляжа.