Спасательный департамент: разводя костер, не забывайте о правилах безопасности!

„Главное правило безопасного костра очень простое – костёр нужно разводить на предназначенном для этого месте. Вокруг костра нужно убрать различные легко воспламеняющиеся материалы, и лучше обложить это место большими камнями, чтобы из-за ветра огонь случайно не вышел за границы предназначенного места. Выбирая место для костра, нужно учитывать, чтобы поблизости не было линий электропередач, так как поднимающийся наверх горячий воздух может их повредить, что приведёт к несчастью“, - объяснил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

„Огонь стоит разводить в безветренную погоду. Если вы хоть немного сомневаетесь – нужно ли разводить большой костёр при таком ветре, то лучше сделать выбор в сторону маленького костра. Чтобы костёр не перерос в пожар, его нужно разводить на безопасном расстоянии от зданий, леса и горючих материалов. Всё зависит прежде всего от размера костра, но самое минимальное расстояние при разведении небольшого костра — это восемь метров или 13 шагов. Если хотите развести большой костёр, тогда расстояние должно быть ещё больше“, - повторил Виркала основные правила разведения костра.

Около места костра обязательно должны быть первоочередные средства для тушения огня – ведро с водой или огнетушитель, чтобы при необходимости затушить огонь и удержать костёр под контролем. Костёр никогда нельзя оставлять без присмотра, потому что для того, чтобы случился несчастный случай, достаточно лишь пары секунд.

При использовании гриля нужно так же, как и при разведении костра, соблюдать расстояние от горючих материалов – на каком расстоянии устанавливать гриль, можно почитать в руководстве по его использованию. Если руководства нет, то выбирайте для гриля место, где поблизости нет горючих материалов, леса или зданий. Около гриля нужно также иметь первоочередные средства для тушения огня. Если вы используете гриль впервые, то первым делом обязательно прочитайте инструкцию к нему.