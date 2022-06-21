МАСШТАБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ | Обнаружен еще один кооператив Путина и его друзей с недвижимостью на миллиарды евро. Кто им управляет?

О том, что компании с почтой на домене LLCInvest (здесь и далее мы будем так называть эту группу организаций, связанных общей IT-инфраструктурой) не только консультируются, но и сотрудничают между собой, журналисты узнали из другой утечки. Судя по переписке о ходе строительства „дачи Путина“ в Карелии («Открытые медиа“ в 2019 году писали, что этот объект называется „Хижина рыбака“), тремя участками земли вокруг комплекса жилых зданий владеют три компании с почтами на домене LLCInvest, а непосредственно постройкой занимается четвертая. По бумагам ее задача — „возрождение морских традиций“.

Скажем, почтой на llcinvest.ru пользуется ООО „Волна“, которой владеет уже упомянутый Сергей Руднов, сын друга Путина. Из утечки метаданных клиентов „Москомсвязи“ видно, что внутреннюю бухгалтерию „Волны“ в переписке обсуждает менеджер совершенно другой компании, формально не имеющей никакого отношения к „Волне“, но тоже с почтой на llcinvest.ru.

Владелец домена llcinvest.ru — компания „Москомсвязь“, тесно связанная с банком „Россия“. Из утечки метаданных клиентов „Москомсвязи“, к которой получили доступ журналисты „Медузы“ и OCCRP, следует, что с помощью почты на этом домене регулярно общались руководители, владельцы и сотрудники внешне никак не связанных между собой компаний. (В „Москомсвязи“ на запрос журналиста, представившегося потенциальным клиентом, ответили, что с частными лицами не работают.)

У всех этих активов есть кое-что общее. Компании, на которые они записаны (включая знаменитый дворец), как минимум используют общую IT-инфраструктуру. Издание „Собеседник“ еще в 2017 году отмечало, что организации, принадлежащие друзьям Путина, пользуются почтой на домене LLCIinvest.ru (название домена по-русски звучит так: „Эл эл си инвест“). Изучив адреса на этом домене, „Медуза“ и OCCRP нашли десятки компаний, чьи сотрудники и владельцы используют такие почтовые ящики.

Всякий раз — после каждого громкого расследования — кто-то из старых друзей президента России заявлял, что недвижимостью якобы владеет именно он. Например, дворцом в Геленджике — партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг , а виллой в Ленинградской области — Сергей Руднов, сын и наследник еще одного товарища Путина Олега Руднова (медиаменеджера и основателя „Балтийской медиагруппы“, умершего в 2015 году).

Всего нам удалось найти 86 компаний, использующих электронную почту на llcinvest.ru. Общая стоимость активов, которыми они владеют, — около 4,5 миллиарда долларов (сумма активов всех компаний из последних доступных ежегодных отчетов, которые нам удалось найти). Это особняки, самолеты бизнес-класса, яхты — и просто банковские счета с огромными суммами денег.

У многих компаний одни и те же директора, юридические адреса и аудиторы. Некоторыми напрямую владеет банк „Россия“. Десятки записаны на акционеров „России“ — в том числе друга Путина, миллиардера Юрия Ковальчука и „подругу Путина“, как о ней пишут в независимой прессе, Светлану Кривоногих (издание „Проект“ отмечало, что дочь Кривоногих, родившаяся в 2003 году, „феноменально похожа на президента РФ“). Еще 18 компаний на первый взгляд не имеют никакого отношения к банку — но, как выяснили „Медуза“ и OCCRP, записаны на его рядовых сотрудников.

„Единственное объяснение, которое приходит в голову, — все эти компании объединены общей системой управления“, — заявил „Медузе“ и OCCRP эксперт по коррупционным вопросам (мы не упоминаем его имя из соображений безопасности). Он отметил, что „группа компаний“ LLCInvest сформировалась вокруг людей, которые были близки к Путину еще во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Эксперт предположил, что это неформальное объединение может быть устроено как кооператив, члены которого, вероятно, обмениваются имуществом и услугами.

Журналисты „Медузы“ и OCCRP написали письма по более чем 100 адресам на домене llcinvest.ru. Десятки из них дошли до адресатов и были открыты, но ни одного ответа мы не получили.