МАСШТАБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ | Обнаружен еще один кооператив Путина и его друзей с недвижимостью на миллиарды евро. Кто им управляет?(45)
Очевидно, что Владимир Путин — очень богатый человек. Журналисты уже находили огромный дворец на берегу Черного моря, прилегающие к нему виноградники, лыжный курорт и виллу на севере Ленинградской области. Однако документально подтвердить, что все это принадлежит именно Путину, не удавалось, пишет „Медуза“.
Всякий раз — после каждого громкого расследования — кто-то из старых друзей президента России заявлял, что недвижимостью якобы владеет именно он. Например, дворцом в Геленджике — партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг, а виллой в Ленинградской области — Сергей Руднов, сын и наследник еще одного товарища Путина Олега Руднова (медиаменеджера и основателя „Балтийской медиагруппы“, умершего в 2015 году).
У всех этих активов есть кое-что общее. Компании, на которые они записаны (включая знаменитый дворец), как минимум используют общую IT-инфраструктуру. Издание „Собеседник“ еще в 2017 году отмечало, что организации, принадлежащие друзьям Путина, пользуются почтой на домене LLCIinvest.ru (название домена по-русски звучит так: „Эл эл си инвест“). Изучив адреса на этом домене, „Медуза“ и OCCRP нашли десятки компаний, чьи сотрудники и владельцы используют такие почтовые ящики.
Познакомьтесь с LLC Invest
Владелец домена llcinvest.ru — компания „Москомсвязь“, тесно связанная с банком „Россия“. Из утечки метаданных клиентов „Москомсвязи“, к которой получили доступ журналисты „Медузы“ и OCCRP, следует, что с помощью почты на этом домене регулярно общались руководители, владельцы и сотрудники внешне никак не связанных между собой компаний. (В „Москомсвязи“ на запрос журналиста, представившегося потенциальным клиентом, ответили, что с частными лицами не работают.)
Скажем, почтой на llcinvest.ru пользуется ООО „Волна“, которой владеет уже упомянутый Сергей Руднов, сын друга Путина. Из утечки метаданных клиентов „Москомсвязи“ видно, что внутреннюю бухгалтерию „Волны“ в переписке обсуждает менеджер совершенно другой компании, формально не имеющей никакого отношения к „Волне“, но тоже с почтой на llcinvest.ru.
О том, что компании с почтой на домене LLCInvest (здесь и далее мы будем так называть эту группу организаций, связанных общей IT-инфраструктурой) не только консультируются, но и сотрудничают между собой, журналисты узнали из другой утечки. Судя по переписке о ходе строительства „дачи Путина“ в Карелии («Открытые медиа“ в 2019 году писали, что этот объект называется „Хижина рыбака“), тремя участками земли вокруг комплекса жилых зданий владеют три компании с почтами на домене LLCInvest, а непосредственно постройкой занимается четвертая. По бумагам ее задача — „возрождение морских традиций“.
Всего нам удалось найти 86 компаний, использующих электронную почту на llcinvest.ru. Общая стоимость активов, которыми они владеют, — около 4,5 миллиарда долларов (сумма активов всех компаний из последних доступных ежегодных отчетов, которые нам удалось найти). Это особняки, самолеты бизнес-класса, яхты — и просто банковские счета с огромными суммами денег.
У многих компаний одни и те же директора, юридические адреса и аудиторы. Некоторыми напрямую владеет банк „Россия“. Десятки записаны на акционеров „России“ — в том числе друга Путина, миллиардера Юрия Ковальчука и „подругу Путина“, как о ней пишут в независимой прессе, Светлану Кривоногих (издание „Проект“ отмечало, что дочь Кривоногих, родившаяся в 2003 году, „феноменально похожа на президента РФ“). Еще 18 компаний на первый взгляд не имеют никакого отношения к банку — но, как выяснили „Медуза“ и OCCRP, записаны на его рядовых сотрудников.
„Единственное объяснение, которое приходит в голову, — все эти компании объединены общей системой управления“, — заявил „Медузе“ и OCCRP эксперт по коррупционным вопросам (мы не упоминаем его имя из соображений безопасности). Он отметил, что „группа компаний“ LLCInvest сформировалась вокруг людей, которые были близки к Путину еще во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Эксперт предположил, что это неформальное объединение может быть устроено как кооператив, члены которого, вероятно, обмениваются имуществом и услугами.
Журналисты „Медузы“ и OCCRP написали письма по более чем 100 адресам на домене llcinvest.ru. Десятки из них дошли до адресатов и были открыты, но ни одного ответа мы не получили.
Кроме того, мы позвонили пяти владельцам компаний с почтой на домене llcinvest. Четверо сразу повесили трубку. Пятый, указанный директором нескольких организаций, подтвердил, что действительно пользуется такой почтой — по его словам, ему выдали ее при найме на работу. Кому в реальности принадлежат компании, этот человек сказать затруднился, ответив, что он „просто подписывает бумаги“, которые ему дают, — не особо вникая в подробности.
От пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова пришел короткий ответ на запрос по поводу LLCInvest: „Президент Российской Федерации никоим образом не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями“.
Вместе с тем достоверно неизвестно, образуют ли все компании некую единую сущность вроде неформального холдинга — или же просто пользуются общей технической инфраструктурой. Неизвестен также истинный масштаб этой структуры: мы нашли 86 компаний, но ими она может не ограничиваться. Однако из утечек данных этих организаций становится ясно, как именно банк „Россия“ управляет активами друзей Путина на миллиарды долларов.
Виллы и яхты
В Ленинградской области на берегу Финского залива стоит изящный кирпичный особняк, известный как вилла Селлгрена. Она была построена по проекту знаменитого финского архитектора Уно Ульберга накануне революции 1917 года. В советские времена ее использовали в качестве декораций в телесериале про Шерлока Холмса. В следующий раз вилла прославилась в 2017-м, когда в расследовании телеканала „Дождь“ ее назвали местом отдыха президента России.
Виллой владеет компания „Север“; в открытых источниках можно увидеть, что она использует почтовый адрес на домене LLCInvest. Как выяснили журналисты „Медузы“ и OCCRP, адрес на этом домене зарегистрирован и у самого Сергея Руднова (сын друга Путина), конечного собственника виллы. А в управлении этой недвижимостью участвовал Павел Зайцев, у которого нет никакого формального статуса в „Севере“ — зато он владеет еще несколькими компаниями, связанными с LLCInvest. У него тоже есть почта на этом домене.
Этой же группе компаний (входящей, как мы видим, в круг организаций LLCInvest) принадлежит горнолыжный курорт „Игора“, где отмечала свадьбу дочь Путина Катерина Тихонова, и множество других объектов недвижимости, так или иначе имеющих отношение к президенту России или его близким.
Эти же компании владеют несколькими роскошными яхтами. Две из них были замечены на маршрутах между владениями, связанными с Путиным; еще одна принадлежит „подруге Путина“ Светлане Кривоногих.
Одно из судов находится в управлении сразу у нескольких компаний из круга LLCInvest. Brizo 46 — 14-метровое вспомогательное судно — было куплено в 2015 году за 1,2 миллиона евро через компанию Unison. Единственный акционер и бывший директор этой компании Владимир Авраменко пользуется почтой на домене llcinvest.ru. Ввозом яхты в Россию занималось совсем другое юридическое лицо, руководители которого формально не имеют отношения к Unison. Тем не менее, судя по сведениям из утечек, они обсуждали вопросы снижения пошлины с представителем Unison — при этом используя почтовые ящики на домене (как и можно было ожидать) LLCInvest.
Согласно таможенным данным, зимуют некоторые яхты, которыми владеют компании, связанные с LLCInvest, на приколе в финском порту Котка неподалеку от Петербурга. Там же финские журналисты нашли яхту „Фотиния“, принадлежащую бывшему президенту и премьеру России Дмитрию Медведеву. Сам лодочный гараж, где они хранятся, тоже связан с друзьями Путина. Дмитрий Горелов, один из акционеров банка „Россия“ (причастный к строительству дворца на Черном море), выдал владеющей гаражом компании беспроцентный кредит.
„Регион полетов — весь мир“
Большинство организаций из круга LLCInvest не ведут никакой публичной деятельности. „Руссэйр“ — редкое исключение: у него даже есть сайт, где указано, что это „динамично развивающаяся компания в сфере авиационных перевозок“. „Руссэйр“ уверяет, что может организовать чартерный рейс в любое время дня и ночи, а „регион полетов — весь мир“.
Однако, когда журналист OCCRP позвонил в „Руссэйр“ и представился клиентом, который хочет заказать чартер, менеджер компании отказалась назвать услуги, предоставляемые компанией, и попросила отправить запрос по электронной почте. Он остался без ответа.
Судя по российскому реестру воздушных судов, „Руссэйр“ в действительности не смог бы никого никуда отвезти, потому что на балансе компании числятся лишь два вертолета, предназначенных для коммерческих авиаперевозок. Еще четыре вертолета и два бизнес-лайнера Falcon 7X компания имеет право использовать только для своих нужд.
Некоторые признаки указывают на то, что „Руссэйр“ может иметь отношение к ближнему кругу Путина. Как следует из данных сервиса отслеживания полетов FlightRadar, эти самолеты часто летают по маршруту Петербург — Крым — Геленджик. Именно там находятся самые крупные объекты недвижимости, связанные с Путиным. Ими владеют компании, которые, разумеется, пользуются почтой на LLCInvest.
Самый дорогой самолет из парка „Руссэйр“ — новая модель Falcon 7X стоимостью около трех миллиардов рублей (по нынешнему курсу около 50 миллионов долларов). Его бортовой номер RA-09009 раньше использовался другим Falcon 7X, находившимся в эксплуатации у управления делами президента России.
Võrgustikku kuuluvad ettevõtted omavad ka mitut luksusjahti, millest kahte on nähtud reisimas erinevate Putiniga seostatud kinnisvaraobjektide vahet. Kolmas kuulub tema väidetavale armukesele Krivonohhile.
Источники OCCRP в российской авиаиндустрии также утверждают, что „Руссэйр“ обслуживает пассажиров, находящихся под охраной Федеральной службы охраны (ФСО), то есть первых лиц государства. На это указывает и то, что как минимум до июля 2021 года этот самолет летал под номером рейса RSD09009. Аббревиатурой RSD в кодировке Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обозначается специальный летный отряд „Россия“, который занимается перевозкой руководителей страны.
При этом сайт 403.press журналиста Тараса Подреза, специализирующийся на „неформатных эксклюзивных новостях“, со ссылкой на источник указывал, что на этом самолете могла летать бывшая спортсменка и депутат Госдумы Алина Кабаева (ее считают „тесно связанной“ с президентом РФ). Документальных подтверждений этому нет. Подрез утверждал, что самолет регулярно появляется с Кабаевой в одних и тех же городах.
Однако по бумагам „Руссэйр“ не владеет ни одним из воздушных судов, эксплуатацией которых занимается. Все они — в собственности у страховой компании „Согаз“, в прошлом — „дочки“ „Газпрома“. Еще в 2004 году крупную долю в „Согазе“ купили структуры, близкие банку „Россия“.
Как спрятать 880 миллиардов
Помимо дворцов и яхт, компании из круга LLCInvest владеют активами, которые, по всей видимости, действуют как своеобразное хранилище для доле́й акций в разных предприятиях. Связь некоторых из этих компаний с банком „Россия“ известна уже давно, а других — стала очевидна только сейчас, после того, как выяснилось, что все они пользуются общей инфраструктурой LLCInvest.
Одна из таких компаний — акционерное общество „Альтитуда“ — в 2019 году получила пакет в 51% акций компании „Русгаздобыча“ с активами на 25 миллиардов рублей (около 380 миллионов долларов по тогдашнему курсу). Вероятно, эта доля принадлежала другу Путина Аркадию Ротенбергу, который владел „Русгаздобычей“ через сложную систему компаний-прокладок в России и на Кипре. Остальные 49% достались двум частным инвестиционным фондам, чьи владельцы неизвестны.
Геннадий Тимченко, еще один старый товарищ Путина, тоже делал крупные инвестиции в компании, которыми руководит один и тот же директор — и которые имеют отношение к LLCInvest. Долей в 17% в „Сибуре“ в 2017 году стало владеть некое ООО „Дельта“. Долю в 19% в „Новатэке“ в 2018-м получило другое малоизвестное ООО — „Эна Инвест“.
„Сибур“ и „Новатэк“ — одни из крупнейших компаний в России, поэтому в сумме у двух их новых совладельцев оказались активы на общую сумму больше 880 миллиардов рублей, или 12 миллиардов долларов. Это почти в три раза больше, чем общая стоимость всех активов компаний группы LLCInvest (то есть 4,5 миллиарда долларов). Но поскольку связь „Дельты“ и „Эна Инвест“ с LLCInvest не так очевидна, мы не стали включать их активы в общую оценку.
Зачем нужны такие сложные схемы
„Группа компаний“ LLCInvest, вероятно, действует по принципу, описанному еще в 2010 году бежавшим за границу бизнесменом Сергеем Колесниковым. Как утверждал Колесников в своем открытом письме к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву, он раскрыл схему, с помощью которой Путин (в то время — премьер-министр РФ) мог собирать активы на сотни миллиардов рублей от близких ему олигархов в своеобразный „инвестиционный фонд“ для личного пользования.
Примерно так же, как считает эксперт по коррупции, с которым мы поговорили, устроена и „группа LLCInvest“ — только менее централизованно и с соблюдением бо́льших предосторожностей: чтобы снизить риск от раскрытия всей схемы ее участником, как это было с Колесниковым.
При этом собеседник OCCRP и „Медузы“ — директор одной из компаний с почтой на домене LLCInvest (единственный согласившийся с нами поговорить) — уверяет, что он понятия не имеет и даже не интересовался, что означает это название. Он добавляет, что, если бы компания была частью „некоего крупного холдинга“, он бы об этом все равно не узнал.
„Медуза“ и OCCRP выяснили, что многие компании, пользующиеся почтой LLCInvest, записаны на рядовых сотрудников банка „Россия“. Как отмечает российский финансовый консультант, с которым мы пообщались (он пожелал сохранить анонимность), перерегистрация некоторых активов на сотрудников или назначение их директорами компаний-прокладок — практика, с помощью которой фирмы обходят санкционные ограничения на выдачу кредитов (бороться с этим должен Центробанк РФ; причем лицензию за это иногда действительно отзывают). Банк „Россия“ находится под блокирующими санкциями Евросоюза и США; под санкциями и многие высокопоставленные клиенты банка. „Россия“ не ответила на запрос журналистов.
Бывший сотрудник офиса по контролю за зарубежными активами казначейства США в разговоре с „Медузой“ и OCCRP подчеркнул: вряд ли схема с перерегистрацией активов на сотрудников могла быть придумана для каких-то „безобидных целей“.