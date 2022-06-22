Новости Эстонии
22.06.2022, 07:20

Найти свадебное платье в Эстонии: фотографироваться запрещено, примерка — 20 евро

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Sten Kariku ja Joan Hinti pulmad
Sten Kariku ja Joan Hinti pulmad
ФОТО: GUILD

Свадебный сезон в Эстонии в самом разгаре. В „свой день“ каждая невеста хочет выглядеть идеально. В платье мечты, конечно же. Раньше будущие молодые супруги отправлялись за качественным и недорогим нарядами в Россию, но сейчас такой вариант стал затруднительным. Где же сейчас приобретают свадебные платья эстонские невесты? Разбирался RusDelfi.

Ради эксперимента пишем в рабочие аккаунты соцсетей свадебных салонов с целью узнать стоимость некоторых моделей, а также возможность примерки и другие важные нюансы для покупки платья. К сожалению, ответы на вопросы так и не пришли. Зато по телефону администраторы рассказали, что сейчас в салонах — горячая пора. И если летние невесты уже наряды выбрали, то на данный момент на примерку ходят девушки, чьи торжества планируются осенью. В одном из салонов предупреждают, что фото и видеосъемка на телефон во время примерки запрещена, поэтому лучше приходить сразу с группой поддержки в виде мамы или подружек невесты.

Опытом поиска своего платья делится Елена. Девушка - из России, после переезда искала в Таллинне свадебное платье. „И еле нашла, — делится она. — В Эстонии очень маленький выбор, платья не шьют под тебя, а продают с запасом. К тому же еще дают контакты соседнего ателье, которое может подшить, если будет нужно. И цены чрезмерно высокие, конечно. Только в одном салоне платья хорошо сидели и были сделаны прямо качественно, там и купила в итоге“.

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