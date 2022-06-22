Найти свадебное платье в Эстонии: фотографироваться запрещено, примерка — 20 евро

Ради эксперимента пишем в рабочие аккаунты соцсетей свадебных салонов с целью узнать стоимость некоторых моделей, а также возможность примерки и другие важные нюансы для покупки платья. К сожалению, ответы на вопросы так и не пришли. Зато по телефону администраторы рассказали, что сейчас в салонах — горячая пора. И если летние невесты уже наряды выбрали, то на данный момент на примерку ходят девушки, чьи торжества планируются осенью. В одном из салонов предупреждают, что фото и видеосъемка на телефон во время примерки запрещена, поэтому лучше приходить сразу с группой поддержки в виде мамы или подружек невесты.