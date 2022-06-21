На Ярвевана теэ реконструируют водопровод. Напор воды в ряде районов может упасть!

22-23 июня Таллиннский водоканал проводит работы по реконструкции водопровода на Ярвевана теэ. Проведение работ может сопровождаться снижением напора воды в Мустамяэ, Хааберсти, Кристийне и частично в районе Кесклинна.

Работы проводятся на трубопроводе диаметром 1000 м, по которому питьевая вода поступает с водоочистной станции Юлемисте в Мустамяэ, Хааберсти и Кристийне. В ходе работ будет обновлен водопровод на участке протяженностью почти 900 метров, что в дальнейшем гарантирует бесперебойное и камчественное водоснабжение в этих районах.

Проведение работ приурочено к Яанову дню, чтобы доставить горожанам наименьшее неудобство: в этот день потребление воды таллиннцами находится на самом низком в году уровне.

Tallinna Vesi приносит извинения за возможное неудобство.