В Эстонии к осени прогнозируется рост цен на крепкий алкоголь

Эстонские компании в этом секторе сталкиваются с высокими ценами на энергоресурсы, проблемами с поставками и доступностью сырья и материалов, называя происходящее одним из самых больших кризисов в своей истории, пишет RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.

Кризисный план Liviko предусматривает сокращение ассортимента при дальнейшем ухудшении ситуации, сообщил директор по продажам Liviko Рагнар Китс: „Мы отдаем себе отчет в том, что если нам будет постоянно не хватать спирта или пробок, то нам придется выбирать, какие изделия производить. У нас есть такой кризисный план, но пока нам еще не пришлось его запустить“.

К настоящему моменту розничные цены на крепкий алкоголь с начала войны выросли на 10-20%, и более существенный рост ожидается осенью.

„Нам поступают сигналы о проблемах с бутылками, этикетками. Мы знаем, что может быть дефицит зерна. Сегодня очень сложно сказать, насколько вырастут розничные цены в связи с этим“, - сказал исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ.