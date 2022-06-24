Новости Эстонии
24.06.2022, 09:36

Добавят пособие многодетным, но снизится доход родителя, воспитывающего детей в одиночку?

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Часть услуг может остаться без финансирования
Если посмотреть на уровень детской бедности, то он в несколько раз выше в семьях с одним родителем, чем в семьях с двумя работающими родителями.
Если посмотреть на уровень детской бедности, то он в несколько раз выше в семьях с одним родителем, чем в семьях с двумя работающими родителями.
ФОТО: Shutterstock

Часть населения Эстонии живет за чертой бедности. Две самые большие группы, попадающие под этот критерий, — родители-одиночки и одинокие пенсионеры.

В последние недели в публичном пространстве шло много разговоров о том, что детские пособия — это не то место, где „жмут ботинки“, если рассматривать политику благополучия семей в более широком смысле. У Эстонии с этим все хорошо, по размеру финансовой поддержки Эстония находится на первом месте в Европейском Союзе вместе с Люксембургом и Польшей. С другой стороны, Эстония занимает последнее место по неденежной поддержке семей.

Советник Департамента по делам детей и семьи Министерства социальных дел Мерлин Муруметс заявила, что, когда речь идет о детях, политики говорят в первую очередь о рабочих руках для страны в будущем. Часто смотрят только на количество рожденных детей. То, что дальше станется с этими семьями и детьми, вторично. „Но если мы будем считать это второстепенным, то реально не достигнем поставленных целей“, — уверена Муруметс.

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