Добавят пособие многодетным, но снизится доход родителя, воспитывающего детей в одиночку?

В последние недели в публичном пространстве шло много разговоров о том, что детские пособия — это не то место, где „жмут ботинки“, если рассматривать политику благополучия семей в более широком смысле. У Эстонии с этим все хорошо, по размеру финансовой поддержки Эстония находится на первом месте в Европейском Союзе вместе с Люксембургом и Польшей. С другой стороны, Эстония занимает последнее место по неденежной поддержке семей.