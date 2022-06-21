Жители Эстонии стали активнее ездить на поездах
Руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго сказал, что в мае этого года поездами было перевезено рекордное за последние три года количество пассажиров. „За первые пять месяцев 2022 года было совершено на 32% больше поездок, чем за тот же период прошлого года. С начала этого года для поездок поездами Elron воспользовались более 2,97 миллиона пассажиров, из них 681 600 в прошлом месяце. Опираясь на статистику продаж билетов, можно сказать, что, вероятно, выйдем на уровень 2019 года или на уровень рекордного по пассажиропотоку года“, — пояснил руководитель по продажам и развитию Elron.
Ронни Конго пояснил, что повышенный интерес к поездкам на поезде может быть оправдан как общим повышением цен, так и снятием ограничений, обусловленных вирусом Covid-19, что, вероятно, побудило большинство пассажиров отдать предпочтение возможностям общественного транспорта.
„В свете общего роста цен, инфляции и выросших цен на топливо люди ищут более подходящие альтернативы для передвижения, что, безусловно, предлагает общественный транспорт“, - добавил Конго и напомнил, что поездка на поезде по-прежнему обеспечивает чувство комфорта, безопасности и экологичности во время поездки.
Число пассажиров увеличилось почти на всех маршрутах.
По сравнению с маем, больше всего увеличилось число пассажиров поезда Таллинн-Рийзипере-Турба (28%) в западном направлении до 121 300 пассажиров, а количество пассажиров поезда Таллинн-Палдиски (22%) - до 117 400 пассажиров.
В юго-западном направлении популярность приобрели экспресс-линия Таллинн-Вильянди (37%) и обычный поезд (27%) порядка более 40 000 пассажиров, но также увеличилось число пассажиров Таллинн-Тюри (30%) до 23 900 пассажиров и Таллинн-Рапла (22%) до 37 800 пассажиров. Общий объем линий поездов в восточном направлении вырос на 38%.
В юго-восточном направлении значительно увеличилось число пассажиров на линии поездов Тарту-Валга (27%), которое в мае превысило отметку в 14 000 пассажиров, а также на линии Тарту-Койдула-Пиуза (33%).
По сравнению с прошлым годом наибольший рост числа пассажиров наблюдается на линии Таллинн-Тарту-экспресс (+64%), линии Таллинн-Нарва (+38%), линии Таллинн-Тарту (+38%), линии Таллинн-Вильянди (+37%), линии Таллинн-Нарва (+34%) и линии Тарту-Койдула-Пиуза (+33%).
Руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго подчеркнул, что, хотя с одной стороны радует, что количество пассажиров на общественном транспорте и особенно на поезде восстановилось до уровня, предшествующего пандемии, и, по-видимому, продолжит расти, однако, прежде всего, вызывает озабоченность отправления в час пик, когда пассажирам не хватает достаточного пространства в поезде.
„Отправлениями с наибольшим заполнением являются, прежде всего, во второй половине дня и в конце рабочего дня. Если имеется возможность отдать предпочтение дневному или ночному времени в пути, то вероятность сесть в поезде будет выше“, - отметил Конго.
Он добавил, что в поездах самых популярных маршрутов таких как Таллинн-Тарту, так и Таллинн-Нарва определенно стоит предпочесть дневные или поздние вечерние отправления часу пик. „Например, при поездке из Тарту в Таллинн по пятницам или воскресеньям пассажиров в поезде с более поздним отправлением несколько меньше, чем в дневные и вечерние часы“, — напомнил Конго пассажирам.
Конго пояснил, что Elron ищет решения, позволяющие пассажирам увидеть, насколько заполнен поезд согласно предварительной продаже, прежде чем покупать билет онлайн, чтобы можно было отдать предпочтение менее загруженным отправлениям.
„Поскольку весь парк поездов Elron ежедневно обслуживает пассажиров, мы не можем вносить существенные дополнения в расписание. Но мы ежедневно следим за статистикой поездок и, по возможности, направляем более длинные составы на более популярные отправления“, - подчеркнул руководитель отдела продаж и развития Elron.
Eesti Liinirongid AS является принадлежащим государству предприятием, действующим под торговой маркой Elron (www.elron.ee), которое предлагает безопасные, надежные, быстрые, безвредные для окружающей среды и ориентированные на клиента услуги по перевозкам поездами на всех железнодорожных линиях Эстонии.