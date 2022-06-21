Жители Эстонии стали активнее ездить на поездах

Руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго сказал, что в мае этого года поездами было перевезено рекордное за последние три года количество пассажиров. „За первые пять месяцев 2022 года было совершено на 32% больше поездок, чем за тот же период прошлого года. С начала этого года для поездок поездами Elron воспользовались более 2,97 миллиона пассажиров, из них 681 600 в прошлом месяце. Опираясь на статистику продаж билетов, можно сказать, что, вероятно, выйдем на уровень 2019 года или на уровень рекордного по пассажиропотоку года“, — пояснил руководитель по продажам и развитию Elron.

Ронни Конго пояснил, что повышенный интерес к поездкам на поезде может быть оправдан как общим повышением цен, так и снятием ограничений, обусловленных вирусом Covid-19, что, вероятно, побудило большинство пассажиров отдать предпочтение возможностям общественного транспорта.

„В свете общего роста цен, инфляции и выросших цен на топливо люди ищут более подходящие альтернативы для передвижения, что, безусловно, предлагает общественный транспорт“, - добавил Конго и напомнил, что поездка на поезде по-прежнему обеспечивает чувство комфорта, безопасности и экологичности во время поездки.

Число пассажиров увеличилось почти на всех маршрутах.

По сравнению с маем, больше всего увеличилось число пассажиров поезда Таллинн-Рийзипере-Турба (28%) в западном направлении до 121 300 пассажиров, а количество пассажиров поезда Таллинн-Палдиски (22%) - до 117 400 пассажиров.

В юго-западном направлении популярность приобрели экспресс-линия Таллинн-Вильянди (37%) и обычный поезд (27%) порядка более 40 000 пассажиров, но также увеличилось число пассажиров Таллинн-Тюри (30%) до 23 900 пассажиров и Таллинн-Рапла (22%) до 37 800 пассажиров. Общий объем линий поездов в восточном направлении вырос на 38%.

В юго-восточном направлении значительно увеличилось число пассажиров на линии поездов Тарту-Валга (27%), которое в мае превысило отметку в 14 000 пассажиров, а также на линии Тарту-Койдула-Пиуза (33%).