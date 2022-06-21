ВИДЕО | Российский теннисист накричал на своего тренера во время финала турнира в Германии

Первая ракетка мира Даниил Медведев не сдержал эмоций по ходу финала и накричал на своего тренера Жиля Сервара. В финале Медведев проиграл польскому спортсмену Хуберту Хуркачу со счетом 1:6, 4:6.

Инцидент произошёл после длинного и зрелищного розыгрыша в концовке первого гейма второй партии, который Медведев проиграл. После него Даниил что-то крикнул в сторону своего бокса, и Сервара покинул корт.

Рядом с тренером сидела жена спортсмена Дарья и в этот момент все телекамеры были направлены на нее, и можно было увидеть, что поступком мужа она не слишком довольна.

Сервара работает с Медведевым с 2017 года. В 2019 году француз был признан тренером года в ATP.

Даниила Медведева сейчас первая ракетка мира, стабильно и много выигрывает, но после US Open он не взял ни одного титула и проиграл уже пять финалов подряд.