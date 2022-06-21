Сборная Польши отказалась от футболиста, который остался в России

Рыбус давно играет в чемпионате России с 2011-го по 2016-й он выступал за чеченский „Ахмат“, с 2017-го по 2022-й он играл за „Локомотив“ из Москвы. После начала войны из Российской премьер-лиги уехало достаточно много легионеров, оставшиеся объясняли свое решение сложностями с разрывом контрактов. Однако после сезона 2021/22 Рыбус стал свободным агентом, но сознательно решил продолжить карьеру в России.

11 июня стало известно о переходе Рыбуса в „Спартак“. Мацей также выступал за французский „Лион“ и польскую „Легию“.

„Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич после сборов команды, которые завершились на прошлой неделе, поговорил с Рыбусом, который сейчас находится в Польше.

Тренер сообщил игроку, что из-за его нынешней клубной ситуации его не вызовут на сентябрьские сборы, а также на него не будут рассчитывать при выборе состава на ЧМ-2022 в Катаре“, – сказано в заявлении PZPN.

Сам Рыбус отказался комментировать заявление польской федерации футбола. „Пока не хочу давать комментарии на эту тему“, - приводит слова футболиста „Чемпионат“.

Своим комментарием поделился агент футболиста:

„Рыбус провел десять лет в России, у него отношения с россиянкой, их дети родились там. Оскорбления в адрес Мацея — это слишком. Если любому дать выбор — семья или команда, каждый выберет семью. И он сделал свой выбор, он заботится о семье, ее безопасности и покое“, — объяснял решение Рыбуса агент Мариуш Пекарски.

На предстоящем мундиале сборная Польши попала в одну группу со сборными Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины.