Россиянам, командированным в Донбасс, будут платить зарплату в двойном размере
Работники государственных и других организаций из России, командированные для „обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления объектов инфраструктуры“ в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, будут получать зарплату в двойном размере. Об этом говорится в новом постановлении правительства РФ.
Двойная зарплата также будет положена тем, кто отправится в командировку в „иные территории, нуждающиеся в обеспечения жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры“, пишет Медуза.
О каких именно территориях идет речь, не уточняется. „Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР и ЛНР и иных территориях сохраняемая заработная плата (средний заработок)… выплачивается в рублях в двукратном размере“, — говорится в постановлении.
Накануне издание „Тайга.инфо“ сообщило, что студентам Новосибирского педагогического университета предложили работу в школах на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины за семь тысяч рублей в сутки.
По информации издания „Верстка“, учителям из Нижегородской области и Уфы предложили на лето поехать работать в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По словам одного из источников „Верстки“, за это обещали платить восемь тысяч рублей в сутки.
„Верстка“ отмечала, что если информация о предлагаемых выплатах верна, то месячный заработок на оккупированных территориях Украины (176 тысяч рублей) будет заметно превосходить среднюю зарплату учителя в России (в январе-марте она составила 46 тысяч рублей).