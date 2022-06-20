Коалиционный договор вряд ли будет заключен на этой неделе

„В понедельник мы ни к одному решению по ключевым вопросам не пришли. Надежда, что мы сделаем это до среды, пока окончательно не исчезла. Однако уже слышны разговоры, что мы можем не успеть договориться по всем вопросам до конца этой недели, поскольку мы не дошли до стоимости всех этих решений и вызовов, которые стоят перед нашей страной“, - сказал депутат Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия).

Одна из таких тем - это кризис в энергетике. Для его решения была создана отдельная рабочая группа, которая предложила несколько решений, но выбрать устраивающее всех так и не удалось.

Не получается достигнуть решения и по закону о повышении семейных пособий, в результате споров по которому предыдущее правительство распалось.

„Закон о повышении семейных пособий и вся эта система должна в первую очередь решить демографическую проблему. В идеале мы хотим добиться того, чтобы у нас в семьях было в среднем не два, а три ребенка. Тот компромисс, что нам предложили, тут не поможет. Партии „Отечество“ сложно с этим согласиться“, - заявил депутат Рийгикогу Прийт Сибуль (партия Isamaa).