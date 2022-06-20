Индрек Таранд приступит к работе в посольстве Эстонии в Беларуси

За спиной Таранда долгая политическая карьера. В 2009 и 2014 годах он был избран депутатом Европейского парламента от Эстонии в качестве независимого кандидата. На президентских выборах 2011 года баллотировался на выборах президента Эстонии, но не был избран. Тогда на второй срок избрали Тоомаса Хендрика Ильвеса.

В 1994 году Таранд поступил на работу в Министерство иностранных дел в качестве канцлера, где проработал до 2002 года. С августа прошлого года Таранд снова работает в Министерстве иностранных дел, где он возглавляет отдел Сотрудничества по развитию и гуманитарной помощи. Индрек Таранд начал работать в 2021 году в качестве научного сотрудника в Международном центре оборонных исследований (ICC), где изучал влияние Кремля в Беларуси.