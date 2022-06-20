Бывшего мэра Киева заподозрили в призывах к изменению границы Украины. Он предлагал признать ДНР и ЛНР

По версии ведомства, на следующий день после полномасштабного вторжения России в Украину бывший мэр разместил в фейсбуке публикацию „о возможности и даже необходимости“ признания границ самопровозглашенных ДНР и ЛНР, пишет Медуза.

Офис генпрокурора Украины не назвал имя подозреваемого, но разместил фото этого человека, на котором скрыто его лицо. Украинские СМИ пишут, что речь идет про бизнесмена Леонида Черновецкого, который возглавлял Киев в 2006-2012 годах.

Издание „Страна“ опубликовало скриншоты сообщений, из-за которых, как утверждается, против Черновецкого начали расследование. Это комментарии в фейсбуке, где сказано, что Россия наносит удары по „военным группировкам, которые силой пытались захватить Донецк и Луганск“.

„Признают границы — и тут же все и закончится! <…> Россия — не ваш личный враг. <…> На границе с непризнанными республиками все остановится“, — писал Черновецкий. Сейчас поста, под которым были оставлены эти комментарии, на его странице нет.

Как пишет УНИАН, Черновецкий уже давно живет за пределами Украины. В 2015 году Леонид Черновецкий заявил, что передает свой бизнес сыну Степану. Сейчас Степан Черновецкий занимает 13-место в рейтинге богатейших людей Украины; местная версия Forbes оценивает его состояние в 545 миллионов долларов.