Этика и война. Как агрессия против Украины лишает последних иллюзий русскую культуру

18 мая Юрий Шевчук на концерте в Уфе обратился к публике с антивоенным заявлением. После концерта к музыканту в гримерку пришли полицейские и составили протокол по статье о „дискредитации“ российской армии. Однако районный суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать административный протокол в отношении лидера группы ДДТ; судья вернул его составителям „для устранения недостатков“. Многие сочли это нежеланием Кремля идти на открытый конфликт с культовым российским музыкантом, чья аудитория намного шире, чем либеральная тусовка. Впрочем, российские власти массово отменяют концерты групп, так или иначе выступивших против войны. Только в июне в разных регионах были отменены выступления тех же ДДТ, а также Би-2, „Кис-кис“, Манижи, Anacondaz и Алены Щвец. Российские радиостанции отказались от программы Бориса Гребенщикова из-за сообщений о том, что он сделал денежное пожертвование Украине. Недавно в России объявили в розыск популярного писателя Дмитрия Глуховского, который также выступает против войны.