ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (117-й день) | Украинские войска нанесли удар по буровым платформам „Черноморнефтегаза“, Россия открыто угрожает Литве
Подводим итоги 117-го дня военного вторжения России в Украину.
Украинские войска нанесли удар по буровым платформам „Черноморнефтегаза“, сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. В ответ Россия в лице депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета пообещала в ближайшее время „ответные удары по центрам принятия решений“.
Сумма замороженных в ЕС активов российских олигархов удвоилась. Российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму более 12,5 млрд евро в результате санкций ЕС. „Сумма заморженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро“, - сообщил изданию Die Welt официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд. Столь резкое увеличение замороженных активов он связал с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, - особенно в Германии. (Источник - DW)
Мосгорсуд признал решение о блокировке сервисов Meta (Facebook и Instagram) на территории РФ законным.
Послу России в Великобритании Андрею Келину запретили посещать здание британского парламента „до особого распоряжения“. По данным The Guardian, запрет также распространяется на всех других аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании.
В Брянской области обстреляли поселок Суземка. МЧС планирует развернуть в приграничных с Украиной регионах систему „Безопасный город“.
Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД РФ из-за запрета транзита грузов в Калининград. В Кремле решение Вильнюса назвали незаконным „элементом блокады“. „РФ оставляет за собой право на действия по защите своих интересов, если в ближайшее время Литва не возобновит грузовой транзит в Калининград“, заявили в Министерстве иностранных дел России. Вильнюс опроверг утверждение РФ о запрете на транзит в Калининград. „Транзит пассажиров и не подпадающих под санкции грузов в Калининградскую область и из нее через Литву продолжается без перебоев“, - заявил литовский МИД.
Взятые в плен защитники „Азовстали“ живы, и с некоторыми из них есть связь, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что если возникнет угроза их жизни и здоровью, никаких переговоров с Россией не будет.
Украинские власти говорят, что Россия пытается пробиться к Харькову, он становится прифронтовым городом.
Российские войска взяли под контроль поселок Тошковка в Луганской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Украинские власти эту информацию пока никак не прокомментировали.
В Северодонецке под контролем украинских военных остался только завод „Азот“ - Гайдай.
Бои в Северодонецке в настоящее время продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода „Азот“, - сообщил глава Луганской администрации Сергей Гайдай в вечерней сводке.
По его словам, сложилась крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Российские войска начали „широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области“.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что жители оккупированного Россией города находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды. Сейчас оккупационные власти выдают населению воду один раз в неделю, и жители города стоят за ней в очередях по 4-8 часов. Кроме того, город остается без света, газа и водоотводной системы, подчеркнул мэр.
Украинская армия с начала войны потеряла около 10 тысяч убитыми и около 30 тысяч ранеными, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону.