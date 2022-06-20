ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (117-й день) | Украинские войска нанесли удар по буровым платформам „Черноморнефтегаза“, Россия открыто угрожает Литве

Российские войска взяли под контроль поселок Тошковка в Луганской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Украинские власти эту информацию пока никак не прокомментировали.

В Северодонецке под контролем украинских военных остался только завод „Азот“ - Гайдай.

Бои в Северодонецке в настоящее время продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода „Азот“, - сообщил глава Луганской администрации Сергей Гайдай в вечерней сводке.

По его словам, сложилась крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Российские войска начали „широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области“.