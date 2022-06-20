20.06.2022, 17:28
ФОТО и ВИДЕО | Будущее коалиционное правительство рассказало о достигнутых переговорах(6)
Лидеры Партии реформ, Isamaa и Социал-демократов рассказали о достигнутых переговорах для создания нового коалиционного правительства.
„Мы дружны“, — сказал Март Вырклаев, представитель Партии реформ о будущей коалиции. Он добавил, что у партий есть желание сотрудничать. Социал-демократ Лаури Ляэнеметс признал наличие разногласий, но выразил надежду, что они будут преодолены.
„Если бы не было ощущения, что договоренности возможны, мы бы не тратили здесь время“, — сказал Прийт Сибул из Isamaa.