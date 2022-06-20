ФОТО и ВИДЕО | Будущее коалиционное правительство рассказало о достигнутых переговорах

„Мы дружны“, — сказал Март Вырклаев, представитель Партии реформ о будущей коалиции. Он добавил, что у партий есть желание сотрудничать. Социал-демократ Лаури Ляэнеметс признал наличие разногласий, но выразил надежду, что они будут преодолены.