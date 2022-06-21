Юный „серийный убийца“ из Нымме, путаница с пакетами Eesti Energia и драма на Коплиских линиях. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Ärileht и RusDelfi.
Читайте в новом номере „Эстонского Экспресса“:
Как название пакета Eesti Energia ввело в заблуждение десятки тысяч жителей Эстонии?
Подозрительное „наследство“ Luminor: клиенты переводят миллиарды подозрительных денег, два сотрудника подозреваются в сговоре
Как успеть сделать дом более энергоэффективным до наступления отопительного сезона?
Подросток из Нымме: „Моей целью было убить первого встречного. Я хотел стать серийным убийцей“
Почему украинские беженцы уезжают из Эстонии навстречу войне?
Эксперимент: действительно ли беженцам так сложно снять жилье в Таллинне?
Семья военных беженцев попала в лапы эстонского мошенника
Жизнь и смерть на Коплиских линиях: как Рийна стала убийцей своего друга детства
Загадка, которой 50 лет: четыре датских рыбака пытались спасти самого легендарного беженца Эстонии
Почему покончила с собой юная эстонская актриса?
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