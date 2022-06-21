Эстонский экспресс
21.06.2022, 09:55

Юный „серийный убийца“ из Нымме, путаница с пакетами Eesti Energia и драма на Коплиских линиях. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
Новый номер “Эстонского Экспресса” уже в продаже!
Новый номер “Эстонского Экспресса” уже в продаже!
ФОТО: RusDelfi

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Ärileht и RusDelfi.

Читайте в новом номере „Эстонского Экспресса“:

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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