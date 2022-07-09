БУДЬ ГОТОВ | Проверьте, всё ли у вас есть на случай кризисной ситуации! Полный чек-лист необходимых вещей

Живете в многоквартирном доме? Знаете, зачем дома нужно держать пару рулонов больших черных мусорных пакетов? Если надолго отключат воду, можно будет вставить пакет в ведро и использовать вместо неработающего туалета! Главное, что нужно помнить при заготовке аварийных запасов, - покупать только то, что действительно нужно, и следить, чтобы продукты не портились. С помощью специалиста женской оборонной организации „Naiskodukaitse“ и представителя приложения „Ole valmis!“ (“Будь готов!“) Элизы Яксон мы составили список вещей, которые обязательно должны быть в каждом доме и автомобиле. Есть ли у вас все, что нужно?