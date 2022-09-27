27.09.2022, 14:52
ФОТО | Полиция по-прежнему просит помощи в поисках 22-летнего Алекса из Ласнамяэ. Он пропал еще в апреле(30)
ФОТО: PPA
Полиция снова просит помощи общественности в поисках 22-летнего Алекса, который последний раз выходил на связь с близкими 20 апреля. Поиски молодого человека до сих пор результатов не дали.
После 20 апреля телефон Алекса был выключен и точное местоположение неизвестно. Молодой человек проживал в Ласнамяэ.
Приметы Алекса: рост 180 см, спортивное телосложение, короткие темные волосы и карие глаза. Как известно, на Алексе в последний раз были надеты черная кепка, черна футболка, черные штаны с карманами и черные кирзовые сапоги.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112. Сам Алекс также может позвонить по этому номеру или связаться с близкими, если увидит данное сообщение.