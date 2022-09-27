ФОТО | Полиция по-прежнему просит помощи в поисках 22-летнего Алекса из Ласнамяэ. Он пропал еще в апреле

После 20 апреля телефон Алекса был выключен и точное местоположение неизвестно. Молодой человек проживал в Ласнамяэ.

Приметы Алекса: рост 180 см, спортивное телосложение, короткие темные волосы и карие глаза. Как известно, на Алексе в последний раз были надеты черная кепка, черна футболка, черные штаны с карманами и черные кирзовые сапоги.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112. Сам Алекс также может позвонить по этому номеру или связаться с близкими, если увидит данное сообщение.