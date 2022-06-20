Полиция назначила Варро Вооглайду штраф за то, что он выгнал журналиста с мероприятия(5)
Сегодня Департамент полиции и погранохраны (PPA) назначил Варро Вооглайду штраф в размере 320 евро в рамках производства о проступке, начатого после февральского инцидента на акции протеста перед Тоомпеа.
17 февраля активист Варро Вооглайд выгнал журналиста Postimees Сандера Пунамяэ с традиционной акции протеста, которую Вооглайд проводил каждую неделю. После его слов и по мере нарастания напряжения присутствующие стали хором скандировать в адрес журналиста „Вон! Вон! Вон!“
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валтер Пярн сказал тогда, что у всех есть конституционное право участвовать в общественном собрании, в том числе у посторонних людей. Организатор мероприятия может потребовать от человека его покинуть в случае грубого нарушения порядка проведения собрания.
Вооглайд не согласен с сегодняшним решением PPA и намерен опротестовать его в Харьюском уездном суде. На это у него есть 15 дней.