Бывший вице-президент „Газпромбанка“: моя цель - воевать за Украину

- Во-первых, я не убегал. Убегают, когда что-то угрожает, а у меня в Москве все было хорошо. Я ехал сюда по зову сердца. Сейчас я нахожусь в Украине легально, у меня еще не истек срок, по которому иностранец может находиться в Украине. Я подал документы в миграционную службу и надеюсь оформить в дальнейшем легальный статус.

- А вы? Вы спешили убежать из России, успели ли получить украинское гражданство или хотя бы разрешение на проживание?

У нас служат, во-первых, россияне, которые жили в Украине до 24 февраля, - кто-то имел временный, а кто-то постоянный вид на жительство, легальный статус. Есть также мужчины-россияне, приехавшие позже, уже после создания легиона. Их цель также защищать свою родину - кто-то родился в Украине. Для многих цель - изменить режим Путина в России. Есть еще часть российских военных, попавших в плен и решивших перейти на сторону ВСУ.

- Не могу рассказать, кто был инициатором. Легион был создан в марте, это часть ВСУ, есть специальный закон, дающий легальную возможность иностранцам встать на защиту Украины.

- Расскажите немного больше о подразделении: как оно было создано, из кого формируется?

Игорь Волобуев: Это было тяжело. Чтобы попасть в ВСУ и в легион „Свобода России“ мне понадобился месяц. Когда я приехал, то сразу говорил: моя цель - воевать за Украину , потому что это моя родина. Мне отказали изначально, все время я искал какие-то возможности: территориальная оборона Киева, Сум, других городов - куда я только не обращался. Мне не говорили „нет“, но постоянно что-то шло не так, возможности обрывались. В конце концов, новые знакомые предложили мне легион „Свобода России“ - как единственную возможность гражданину РФ попасть в ВСУ.

Вице-президент „Газпромбанка“, а перед тем многолетний пиарщик „Газпрома“ Игорь Волобуев покинул РФ после вторжения российской армии в его родную Сумскую область в феврале 2022 года. Вскоре он оказался в Украине, где в нескольких интервью рассказывал о намерениях воевать в рядах украинской армии. В июне Волобуев объявил о вступлении в подразделение ВСУ „Легион „Свобода России“. В интервью DW он объяснил причины такого решения.

„Я хотел воевать за Украину“

- Какие были ваши мотивы, чем вы успели за это время стать полезным Украине?

- Я здесь родился и первые 18 лет прожил в Ахтырке Сумской области. Когда я ехал сюда, то действительно хотел воевать за Украину. Я родился в маленьком городке, там было много военных, меня воспитывали так, что мужчина должен защищать свою родину.

- Что вы оставили в России, кроме должности вице-президента и зарплаты в „Газпромбанке“?

- На самом деле, у меня не была какая-то огромная зарплата. Я был средним классом, таким как средний класс в Европе или в Америке. Моя жизнь здесь началась с чистого листа - я никогда не имел в Украине счетов, никакого жилья. У меня еще осталось немного денег с 10 тысяч долларов наличными, которые я взял с собой, друзья помогают с жильем.

- Готовы ли вы участвовать в боевых действиях лично? Иными словами убивать своих сограждан?

- Я готов выполнять любые задачи. Я видел людей, для кого это был трудный моральный вопрос. Даже для украинцев, у кого близкие в России, это был трудный вопрос. Но они воюют и воюют хорошо. Что касается меня, то я считаю: каждый человек, приехавший сюда с оружием убивать, „освобождать“ население этой страны от жизни, от имущества, здоровья, свободы - это враг. И с врагом все знают, как поступать.

- Раньше вы многое рассказывали о своей работе в структурах „Газпрома“, в том числе во время „газовых войн“ с Украиной. Это условный политический термин, но все же, понимаете ли вы, что начинали на войне не на той стороне?

- Конечно, понимаю. Я мог бы приехать сюда и делать что-нибудь более профессиональное, применять свой журналистский опыт, если бы мне поверили. Но после этого, считаю, что должен воевать на войне.

„Я не перебежчик, я вернулся домой“

- Вы не считаете себя перебежчиком?

- Нет, не считаю. Я вернулся домой. У каждого свой предел, свои причины, почему я не поехал еще в 2014 году, я скажу как-нибудь позже.

- Что стало для вас пределом в 2022 году?