Бывший вице-президент „Газпромбанка“: моя цель - воевать за Украину
Гражданин РФ Игорь Волобуев покинул высокий пост в „Газпромбанке“ и собирается воевать за Украину. В интервью DW он рассказывает о пути и мотивах российских добровольцев в украинских войсках.
Вице-президент „Газпромбанка“, а перед тем многолетний пиарщик „Газпрома“ Игорь Волобуев покинул РФ после вторжения российской армии в его родную Сумскую область в феврале 2022 года. Вскоре он оказался в Украине, где в нескольких интервью рассказывал о намерениях воевать в рядах украинской армии. В июне Волобуев объявил о вступлении в подразделение ВСУ „Легион „Свобода России“. В интервью DW он объяснил причины такого решения.
DW: Господин Волобуев, как вам сейчас удалось вступить в ряды Вооруженных cил Украины с российским гражданством?
Игорь Волобуев: Это было тяжело. Чтобы попасть в ВСУ и в легион „Свобода России“ мне понадобился месяц. Когда я приехал, то сразу говорил: моя цель - воевать за Украину, потому что это моя родина. Мне отказали изначально, все время я искал какие-то возможности: территориальная оборона Киева, Сум, других городов - куда я только не обращался. Мне не говорили „нет“, но постоянно что-то шло не так, возможности обрывались. В конце концов, новые знакомые предложили мне легион „Свобода России“ - как единственную возможность гражданину РФ попасть в ВСУ.
- Расскажите немного больше о подразделении: как оно было создано, из кого формируется?
- Не могу рассказать, кто был инициатором. Легион был создан в марте, это часть ВСУ, есть специальный закон, дающий легальную возможность иностранцам встать на защиту Украины.
У нас служат, во-первых, россияне, которые жили в Украине до 24 февраля, - кто-то имел временный, а кто-то постоянный вид на жительство, легальный статус. Есть также мужчины-россияне, приехавшие позже, уже после создания легиона. Их цель также защищать свою родину - кто-то родился в Украине. Для многих цель - изменить режим Путина в России. Есть еще часть российских военных, попавших в плен и решивших перейти на сторону ВСУ.
- Таких много?
- Есть, но не большинство.
- А вы? Вы спешили убежать из России, успели ли получить украинское гражданство или хотя бы разрешение на проживание?
- Во-первых, я не убегал. Убегают, когда что-то угрожает, а у меня в Москве все было хорошо. Я ехал сюда по зову сердца. Сейчас я нахожусь в Украине легально, у меня еще не истек срок, по которому иностранец может находиться в Украине. Я подал документы в миграционную службу и надеюсь оформить в дальнейшем легальный статус.
„Я хотел воевать за Украину“
- Какие были ваши мотивы, чем вы успели за это время стать полезным Украине?
- Я здесь родился и первые 18 лет прожил в Ахтырке Сумской области. Когда я ехал сюда, то действительно хотел воевать за Украину. Я родился в маленьком городке, там было много военных, меня воспитывали так, что мужчина должен защищать свою родину.
- Что вы оставили в России, кроме должности вице-президента и зарплаты в „Газпромбанке“?
- На самом деле, у меня не была какая-то огромная зарплата. Я был средним классом, таким как средний класс в Европе или в Америке. Моя жизнь здесь началась с чистого листа - я никогда не имел в Украине счетов, никакого жилья. У меня еще осталось немного денег с 10 тысяч долларов наличными, которые я взял с собой, друзья помогают с жильем.
- Готовы ли вы участвовать в боевых действиях лично? Иными словами убивать своих сограждан?
- Я готов выполнять любые задачи. Я видел людей, для кого это был трудный моральный вопрос. Даже для украинцев, у кого близкие в России, это был трудный вопрос. Но они воюют и воюют хорошо. Что касается меня, то я считаю: каждый человек, приехавший сюда с оружием убивать, „освобождать“ население этой страны от жизни, от имущества, здоровья, свободы - это враг. И с врагом все знают, как поступать.
- Раньше вы многое рассказывали о своей работе в структурах „Газпрома“, в том числе во время „газовых войн“ с Украиной. Это условный политический термин, но все же, понимаете ли вы, что начинали на войне не на той стороне?
- Конечно, понимаю. Я мог бы приехать сюда и делать что-нибудь более профессиональное, применять свой журналистский опыт, если бы мне поверили. Но после этого, считаю, что должен воевать на войне.
„Я не перебежчик, я вернулся домой“
- Вы не считаете себя перебежчиком?
- Нет, не считаю. Я вернулся домой. У каждого свой предел, свои причины, почему я не поехал еще в 2014 году, я скажу как-нибудь позже.
- Что стало для вас пределом в 2022 году?
- Еще в 2014 году я пообещал, что если российские танки придут на мою родную Ахтырщину, я пойду с ними воевать. Это произошло 24 февраля утром, это был один из первых городов, которые они захватили, позже их оттуда выбили. У меня в это время там был отец. Я звонил по телефону многим знакомым, мне звонили… Когда вам говорят, что им за вас стыдно. Мне говорили: ты же себя всю жизнь называл украинцем, ахтырчанином. Если ты украинец, ахтырчанин, то должен быть рядом. Если же ты там, в Москве, то чтобы мы больше от тебя не слышали, что ты ахтырчанин. Это было не главное, но сильно на меня повлияло.
Я не смог уехать раньше 2 марта - просто не было билетов. Первые дни хотел даже нелегально пересечь границу там на Сумщине, но мне отказали. У меня нет страха. Единственное, чего я боялся, что меня сюда не пустят. Но мне поверили, увидели, что я от всей души, поверили, что я украинец. Это доверие, поэтому я не могу подвести.
Я считаю, что даже то, что стало известно о моем поступке, уже помогает Украине. Я уехал будучи действующим вице-президентом „Газпромбанка“. То, что человек, всю жизнь работавший в „Газпроме“, переходит на сторону Украины, это уже по ним бьет. Там беда была, очень долго все пытались понять, как такой человек попал когда-то в их компанию.
„Все знали, что я неблагонадежный“
- Вы были неблагонадежным?
- Где-то с 2014 года, когда участвовал в Маршах мира, организованных Борисом Немцовым, я ездил на машине с украинской лентой и еще работал в „Газпроме“. Так я продержался больше года, и только в мае 2015 года меня вызвали и сказали: „Мы знаем, что ты не с нами, и в „Газпроме“ ты работать больше не будешь“. Предложили перейти в „Газпроомбанк“ на должность по статусу ниже, чем занимал ранее. В конце концов, да, все знали, что я неблагонадежный.
- Вы говорите, что все в компании вас расспрашивали об Украине. Были ли у вас коллеги- единомышленники? Какую позицию они заняли сейчас? Ждут ли когда вы их освободите вместе с легионом?
- В 2014-2015 году, общаясь с коллегами, я слышал мнения людей, которые говорили, что все понимают, не поддерживают эту войну, но они до сих пор ничего не сделали. Они с этим живут и не больше. Хотя я знаю нескольких людей, которые уволились после 24 февраля.
„Каждый человек должен сделать выбор“
- В вашей среде это поступок?
- Никто из этого круга, из тех, с кем общался после отъезда, меня не осудил. Но все в шоке от того, что я сделал, что я все бросил. Мне уже 51 год, а теперь я начал новую жизнь. Но я не жалею, и еще раз так бы поступил. А они в шоке и не готовы платить такую цену. По-моему, каждый человек должен сделать выбор. Впрочем, я не вижу сейчас вариантов, чтобы российское общество сейчас могло как-то мощно выступить, чтобы изменить режим.
- А кто изменит? Легион „Свобода России“, когда перейдет украинскую границу и пойдет дальше на Кремль?
- Я думаю, что эта война будет выиграна на фронте. Путина можно остановить только силой. Слова, угрозы, санкции он не понимает. Он считает, кто сильный, тот и прав, а потому с ним нужно сражаться его же оружием. Легион „Свобода России“сам по себе ничего не изменит, но он - часть Вооруженных сил Украины, мощных вооруженных сил, которые доказали, что могут смело воевать.
- Они отбросят россиян к границам, а потом, что дальше?
- Я думаю на этом все. Украина не имеет амбиций захватывать чужие территории. Я хочу остаться здесь навсегда, получить гражданство, прожить оставшуюся жизнь. А для многих ребят в легионе родина - Россия. Они заинтересованы в переменах, хотят видеть Россию свободной, россиян - свободными людьми. Хотят, чтобы РФ вернулась в цивилизованное общество, была демократической страной.
- Демократию можно принести с оружием в руках?
- Ну мы же сейчас защищаемся. Но я могу говорить о себе. Вот даже если бы завтра в Россию вернулась демократия, все покаялись, помирились, я бы все равно не вернулся. Но когда Украина победит, тогда власть в России посыплется. Путин, провозгласивший себя вожаком, если не победит, там изнутри все начнет рушиться.