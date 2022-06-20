Мошенники продолжают обманывать жителей Эстонии

Так, 17 июня было начато производство по факту того, что 43-летняя женщина получила сообщение о том, что ее банковский счет якобы заблокирован. Женщина перешла по ссылке в сообщении и ввела свои пароли от Smart-ID. Позже она обнаружила, что с ее счета сняли 777 евро.