20.06.2022, 13:58
Мошенники продолжают обманывать жителей Эстонии(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Кибермошенники продолжают обманывать жителей Эстонии на крупные суммы.
Так, 17 июня было начато производство по факту того, что 43-летняя женщина получила сообщение о том, что ее банковский счет якобы заблокирован. Женщина перешла по ссылке в сообщении и ввела свои пароли от Smart-ID. Позже она обнаружила, что с ее счета сняли 777 евро.
17 июня в полицию обратилась 49-летняя женщина, которой позвонил якобы ассистент Google и сообщил о взломе аккаунта. Он сказал, что для решения проблемы необходимо скачать программу AnyDesk, войти в интернет-банк и ввести коды Mobiil-ID. Ущерб составил 5 900 евро.