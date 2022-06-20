Эксперт по России: чтобы отменить независимость Литвы, Латвии и Эстонии, нужно вызвать дух Ельцина

У российского руководства туго с логикой — они хотят отменить решение несуществующего органа государственного управления — Госсовета, который в свое время принял неправомочное решение, - в несуществующей стране. Чтобы отменить такое решение нужно, чтобы все союзные республики, которые голосовали, отозвали свои голоса. Решение принималось не лично Горбачевым, несмотря на то, что на официальных документах стояло его факсимиле. Я был в то время в Москве вместе с Эдгаром Сависааром, и до заседания Госсовета мы два дня ездили ездили по представительствам и согласовывали позицию — проголосуют они за нас или нет? Последним, кто четко сказал „я твердо голосую за вашу независимость“ - был Борис Ельцин, это было им сказано в лифте, когда мы поднимались на заседание. Поэтому нынешним российским политическим фантазерам нужно вызвать дух и Ельцина тоже, чтобы отменить решение Госсовета. Как реагировать на такое политическое хамство? Ну, например, Литва бы могла заявить, что хочет деанонсировать свой акт о вступлении в состав в СССР в 1940 году.