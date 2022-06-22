Работодатели отказываются повышать зарплату после декрета: за несколько лет цены выросли, а зарплата осталась прежней

Работающая в одной известной стартап-компании Майре* чуть более двух лет находилась в отпуске по уходу за ребенком. После выхода на работу ее ждал сюрприз. „Когда я вышла на работу, то о повышении зарплаты речи вообще не было, хотя я надеялась, что за два года она выросла“, - сказала она.

Действительно, за два года на предприятии произошли изменения. Бывшие коллеги Майре продвинулись по карьерной лестнице и теперь работают в других отделах. Майре повышения не предложили, хотя ее знаний и навыков достаточно для того, чтобы занять более высокий пост. „Если бы мне предложили занять более высокую позицию, мои рабочие обязанности большей частью остались теми же, что и до отпуска по уходу за ребенком, зато зарплата была бы выше на несколько сотен евро“, - сказала Майре, добавив, что, по словам руководства, она сможет претендовать на более высокий пост, если будет такая возможность.