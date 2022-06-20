Коалиционные переговоры продолжаются. До Яанова дня правительство не сформируют, вопрос семейных пособий остается открытым

Четкой повестки дня нет, но есть определенные темы, по которым необходимо найти точки соприкосновения. Среди них проект закона о семейных пособиях, меры поддержки в связи с грядущим отопительным сезоном.



Лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что будет обсуждаться и вопрос образования. „Как переход на эстонский язык, так и финансирование образования“, — сказал он Delfi. Также он отметил, что партия остается верной своей позиции относительно семейных пособий.



Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс в свою очередь отметил, что для них важным вопросом является повышение необлагаемого налогом минимума до 800 евро. Соцдемы отмечают, что инфляция большее всего бьет по малозащищенным слоям населения. Поскольку встреча будет длится всего 2,5 часа, не исключено, что все вопросы партии обсудить не успеют.



Если раньше говорилось о том, что новая коалиция может сформироваться еще до праздников, то сейчас ясно, что это невозможно. Это подтвердили и представители всех трех участвующих в коалиционных переговорах партий.



