Футболист сборной Испании стал жертвой ограбления в Валенсии

В Валенсии ограбили полузащитника сборной Испании Дани Ольмо, который также играет за немецкий футбольный клуб „РБ Лейпцига“.

Как сообщает издание Marca, Ольмо и его брат выходили из парикмахерской. На улице их поджидали преступники. Они напали на Ольмо и отобрали у него часы стоимостью 30 тысяч евро. Затем они скрылись на автомобили.

Брат Ольмо попытался предотвратить ограбление, но был ранен при попытке помешать правонарушителям скрыться на автомобиле.

Сообщается, что пострадали как Ольмо, так и его брат. Обоих доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.

Ольмо 24 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч за „РБ Лейпциг“ и забил четыре мяча.



В составе испанской сборной хавбек дебютировал в 2019 году, на его счету четыре гола в 24 матчах.