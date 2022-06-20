20.06.2022, 10:58
В Мурманске задержали "эстонского шпиона"(25)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В Мурманской области задержали 36-летнего гражданина Эстонии, пишет ИА REGNUM. Как сообщает пресс-служба ФСБ, он намеревавшегося собрать сведения о работе регионального управления ФСБ, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, мужчина якобы намеревался отработать задания спецслужб Эстонии в отношении сотрудников ФСБ, допущенных к государственной тайне, а также лиц, оказывающих конфиденциальное сотрудничество.
„Гражданину Эстонии объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления“, — сообщили в ведомстве.
„МК в Мурманске“ отмечает, что действия гражданина Эстонии подпадают под статью уголовного кодекса РФ о шпионаже.