Новости Эстонии
20.06.2022, 10:58

В Мурманске задержали "эстонского шпиона"

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Käerauad peale ja minek
Käerauad peale ja minek
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

В Мурманской области задержали 36-летнего гражданина Эстонии, пишет ИА REGNUM. Как сообщает пресс-служба ФСБ, он намеревавшегося собрать сведения о работе регионального управления ФСБ, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, мужчина якобы намеревался отработать задания спецслужб Эстонии в отношении сотрудников ФСБ, допущенных к государственной тайне, а также лиц, оказывающих конфиденциальное сотрудничество.

„Гражданину Эстонии объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления“, — сообщили в ведомстве.

„МК в Мурманске“ отмечает, что действия гражданина Эстонии подпадают под статью уголовного кодекса РФ о шпионаже.

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