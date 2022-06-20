В Мурманске задержали "эстонского шпиона"

По данным ведомства, мужчина якобы намеревался отработать задания спецслужб Эстонии в отношении сотрудников ФСБ, допущенных к государственной тайне, а также лиц, оказывающих конфиденциальное сотрудничество.

„Гражданину Эстонии объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления“, — сообщили в ведомстве.

„МК в Мурманске“ отмечает, что действия гражданина Эстонии подпадают под статью уголовного кодекса РФ о шпионаже.