КОЛОНКА RusDelfi | Ситуация в Нарве требует внимания чиновников и политиков(17)
Ситуация в Нарве показывает, что эстонское государство не было готово к самому большому миграционному кризису в Европе после Второй мировой войны.
Эстонским чиновникам нравится хвастаться своей самоотверженной деятельностью в области миграционного кризиса. Из репортажа сегодняшнего номера Eesti Päevaleht видно, что дела с приемом беженцев обстоят не лучшим образом, явно не так, как рапортовали чиновники высшему начальству. И эстонские политики надеются, что этот кризис разрешится сам собой.
Война в Украине положила начало самому большому миграционному кризису в Европе после Второй мировой войны. На сегодняшний день 13 миллионов человек покинули свой дом, это намного больше, чем было во время распада Югославии в 90-е годы, когда на Балканах вспыхнули внутренние конфликты в бывших республиках Югославии. Более 5 миллионов человек сбежали из Украины в соседние страны, и больше миллиона из них сейчас находится в России. Это значит, что беженцы в Эстонию приезжают не только с юга страны, но и с востока. Для Эстонии это большой вызов.
Люди в Эстонии уже продемонстрировали, что они неравнодушны к чужой беде, они дают приют и оказывают всяческую помощь пострадавшим. Как показывает репортаж Eesti Päevaleht в Нарве в действительности совсем не готовы к приему украинских беженцев, приехавших из России. Во время миграционного кризиса, вызванного войной в Украине, помощь, оказываемая беженцам была разделена между добровольцами, местным самоуправлением и государством. И, тем не менее, подготовиться как следует не получилось. В такой ситуации местная власть должна взять инициативу в свои руки, потому что несколько десятилетий она только и занималась тем, что во всех своих неудачах обвиняла столицу. Но в этот раз это не пройдет, придется действовать ответственно и самостоятельно.
Нагрузка на эстонской восточной границе может стать очень высокой, потому что за последние месяцы с украинской территории, подконтрольной России, в том числе из Донецкой и Луганской областей, в Россию выехали сотни тысяч человек. В самой России сейчас большие проблемы с экономикой, и многие из этих людей будут стремиться уехать в Европу. Несмотря на то, что Россия имеет длинную границу, в данной ситуации путь через Эстонию и Латвию может оказаться самым легким для выезда. Это означает, что кроме сорока тысяч украинских беженцев, которые уже приехали в Эстонию, в страну приедут дополнительно десятки тысяч человек.
Когда в 2015 году в Европе разразился миграционный кризис, наши политики сказали, что если Эстония примет беженцев, то другие страны нам непременно помогут, если понадобится помощь. Возможно, что вскоре действительно наступит время, когда Эстонии придется попросить помощи других государств, чтобы поделить беженцев между собой. Другое дело, что эстонским чиновникам можно предъявить претензии за то, что они совершенно не интересовались и не проверяли, откуда в Эстонию приехали беженцы и кто они такие. Очевидно, что как и другие государства, Эстония надеялась разобраться с этим после окончания военных действий, но с украинскими беженцами которые приезжают через Россию, мы такой роскоши себе позволить не можем. Придется решать эти дела как можно скорее, потому что среди них могут находится люди, которые когда-то с большой надеждой ждали прихода Путина в Украину, и из-за которых Путин, в том числе, и развязал эту кровавую авантюру.