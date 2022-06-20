КОЛОНКА RusDelfi | Ситуация в Нарве требует внимания чиновников и политиков

Эстонским чиновникам нравится хвастаться своей самоотверженной деятельностью в области миграционного кризиса. Из репортажа сегодняшнего номера Eesti Päevaleht видно, что дела с приемом беженцев обстоят не лучшим образом, явно не так, как рапортовали чиновники высшему начальству. И эстонские политики надеются, что этот кризис разрешится сам собой.

Война в Украине положила начало самому большому миграционному кризису в Европе после Второй мировой войны. На сегодняшний день 13 миллионов человек покинули свой дом, это намного больше, чем было во время распада Югославии в 90-е годы, когда на Балканах вспыхнули внутренние конфликты в бывших республиках Югославии. Более 5 миллионов человек сбежали из Украины в соседние страны, и больше миллиона из них сейчас находится в России. Это значит, что беженцы в Эстонию приезжают не только с юга страны, но и с востока. Для Эстонии это большой вызов.

Люди в Эстонии уже продемонстрировали, что они неравнодушны к чужой беде, они дают приют и оказывают всяческую помощь пострадавшим. Как показывает репортаж Eesti Päevaleht в Нарве в действительности совсем не готовы к приему украинских беженцев, приехавших из России. Во время миграционного кризиса, вызванного войной в Украине, помощь, оказываемая беженцам была разделена между добровольцами, местным самоуправлением и государством. И, тем не менее, подготовиться как следует не получилось. В такой ситуации местная власть должна взять инициативу в свои руки, потому что несколько десятилетий она только и занималась тем, что во всех своих неудачах обвиняла столицу. Но в этот раз это не пройдет, придется действовать ответственно и самостоятельно.