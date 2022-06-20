Новости Эстонии
20.06.2022, 15:45

РЕПОРТАЖ | Украинских беженцев по прибытии в Нарву никто не ждет: приходится искать помощи у прохожих и ночевать на скамейке

 
Олександр Федоров помогает украинским беженцам, таким, как эти женщина с сыном из Мариуполя, найти ночлег и центры помощи в Нарве.
Олександр Федоров помогает украинским беженцам, таким, как эти женщина с сыном из Мариуполя, найти ночлег и центры помощи в Нарве.
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Пункт приема спасшихся от войны украинцев на погранпереходе Нарвы до сих пор не создан. Редакция Eesti Päevaleht отправилась посмотреть, как справляются с трудностями беженцы, прибывающие сюда самостоятельно.

В маленькой комнатке, недалеко от Петровской площади, на стуле сидит 66-летняя женщина. На ее дрожащих коленях - листок бумаги в клетку с названиями городов Европы и датами. Некоторые строки зачеркнуты. Несколько часов назад она пересекла нарвскую границу, следуя из России в Эстонию. Ее дом находился в Мариуполе. Этого дома больше нет. И ее сына больше нет.

„Он погиб, когда бомба взорвалась прямо перед нашим домом. Если бы я вышла во двор минутой раньше, я бы тоже умерла“. Женщина произносит эти слова с большим усилием, по ее щекам текут слезы.

RusDelfi
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