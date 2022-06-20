20.06.2022, 15:45
РЕПОРТАЖ | Украинских беженцев по прибытии в Нарву никто не ждет: приходится искать помощи у прохожих и ночевать на скамейке
ФОТО: | Ekspress Meedia
Пункт приема спасшихся от войны украинцев на погранпереходе Нарвы до сих пор не создан. Редакция Eesti Päevaleht отправилась посмотреть, как справляются с трудностями беженцы, прибывающие сюда самостоятельно.
В маленькой комнатке, недалеко от Петровской площади, на стуле сидит 66-летняя женщина. На ее дрожащих коленях - листок бумаги в клетку с названиями городов Европы и датами. Некоторые строки зачеркнуты. Несколько часов назад она пересекла нарвскую границу, следуя из России в Эстонию. Ее дом находился в Мариуполе. Этого дома больше нет. И ее сына больше нет.