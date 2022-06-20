РЕПОРТАЖ | Украинских беженцев по прибытии в Нарву никто не ждет: приходится искать помощи у прохожих и ночевать на скамейке

В маленькой комнатке, недалеко от Петровской площади, на стуле сидит 66-летняя женщина. На ее дрожащих коленях - листок бумаги в клетку с названиями городов Европы и датами. Некоторые строки зачеркнуты. Несколько часов назад она пересекла нарвскую границу, следуя из России в Эстонию. Ее дом находился в Мариуполе. Этого дома больше нет. И ее сына больше нет.