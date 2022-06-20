Перед открытием в Эстонии немецкая сеть магазинов спустила крупную сумму денег

Lidl открыл свои первые восемь магазинов в Эстонии в начале марта этого года. Однако первые сотрудники были наняты раньше, уже до открытия в штате числилось более 800 человек. Таким образом, до фактического открытия основного бизнеса пришлось потратить немало денег на заработную плату.

Сеть магазинов пишет в отчете, что их компания впервые была внесена в торговый регистр в 2016 году и сразу начала заниматься реальной экономической деятельностью. 2021 год прошел под знаменем строительства магазинов и запуска их работы. За годы работы во внеоборотные активы было вложено 85,97 млн ​​евро, из них 22,4 млн в 2021 году.