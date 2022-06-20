РЕПОРТАЖ | Где в Таллинне выбрать качественное и недорогое мясо для шашлыка? RusDelfi отправился на поиски к Яанову дню

Различные производители давно предлагают уже практически полностью готовое мясо для шашлыка. Чесночный и майонезный, сметанный и кефирный, карамельный — найти готовое мясо в маринаде можно практически на любой вкус. Гриль-мясо и шашлыки всегда неплохо представлены в ассортименте эстонских магазинов круглый год, но накануне летнего сезона — более полно, на любой вкус и кошелек. Обычно такой готовый вариант удобен для тех, кто ограничен по времени. Но нужно отметить, что искушенные любители отдыха на природе с ароматом дымка все же предпочитают процесс приготовления шашлыка „от и до“. И для этого понадобится цельный кусок мяса.