Новости Эстонии
20.06.2022, 12:35

РЕПОРТАЖ | Где в Таллинне выбрать качественное и недорогое мясо для шашлыка? RusDelfi отправился на поиски к Яанову дню

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ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Теплая погода и длинные выходные для каждого жителя Эстонии являются сигналом, что пора выезжать на природу и готовить шашлык! Тем более в преддверии Яанова дня. Сейчас выбор на рынке продуктов огромный, но как распознать самый вкусный? Один из вариантов — замариновать и приготовить своими руками. Корреспондент RusDelfi отправился на поиски качественного и недорогого мяса в Таллинне.

Различные производители давно предлагают уже практически полностью готовое мясо для шашлыка. Чесночный и майонезный, сметанный и кефирный, карамельный — найти готовое мясо в маринаде можно практически на любой вкус. Гриль-мясо и шашлыки всегда неплохо представлены в ассортименте эстонских магазинов круглый год, но накануне летнего сезона — более полно, на любой вкус и кошелек. Обычно такой готовый вариант удобен для тех, кто ограничен по времени. Но нужно отметить, что искушенные любители отдыха на природе с ароматом дымка все же предпочитают процесс приготовления шашлыка „от и до“. И для этого понадобится цельный кусок мяса.

Направляемся на рынок, ведь бытует мнение, что именно там - самое свежее и вкусное мясо по выгодным ценам. На Центральном рынке, по отзывам, достаточно большой мясной зал с лучшим выбором свежего мяса во всем городе.

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