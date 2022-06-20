Из-за переходившей дорогу утки два человека оказались в больнице

Вчера в 4.41 сообщили о ДТП в Таллинне на Пирита теэ, в котором 24-летняя женщина потеряла контроль при управлении электросамокатом и упала. Водителя самоката доставили в Ида-Таллинскую больницу.

В 12.40 произошла авария в волости Йыэляхтме, на 18-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где 29-летний мужчина, управляющий автомобилем Volkswagen Passat, въехал в двигавшийся в том же направлении и затормозивший перед ним автомобиль Chevrolet Lacetti, которым управлял 76-летний мужчина. По предварительным данным, Chevrolet затормозил из-за пересекавшей проезжую часть утки с утятами. Находившихся в качестве пассажиров Chevrolet 75-летнюю и 80-летнюю женщин доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За минувшие сутки был задержан один водитель с признаками наркотического и 41 водитель с признаками алкогольного опьянения. Сообщений об угнанных и найденных автомобилях не поступало.