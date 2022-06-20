Международная федерация плавания намерена создать отдельную категорию для транс-персон
Международная федерация плавания (FINA) планирует создать открытую категорию для транс-персон. Об этом заявил президент организации Хусейн Аль-Мусаллам, чьи слова, сказанные на внеочередном конгрессе Федерации, приводит „Матч ТВ“.
Президент организации заявил, что будет учреждена рабочая группа по открытым категориям на некоторых соревнованиях FINA. Он также подчеркнул, что Федерация станет первой в мировом сообществе, кто пойдет на подобный шаг, а отчет о проделанной работе должен быть предоставлен уже через шесть месяцев.
„Мы приветствуем всех спортсменов. Все они являются частью семьи FINA. Я против любой дискриминации. Но еще у нас есть обязательство по обеспечению справедливой борьбы на соревнованиях, мы должны защищать интересы всех спортсменов, особенно женщин“, — заявил Аль-Мусаллам.