Международная федерация плавания намерена создать отдельную категорию для транс-персон

Президент организации заявил, что будет учреждена рабочая группа по открытым категориям на некоторых соревнованиях FINA. Он также подчеркнул, что Федерация станет первой в мировом сообществе, кто пойдет на подобный шаг, а отчет о проделанной работе должен быть предоставлен уже через шесть месяцев.