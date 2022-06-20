Капитан „Левадии“ в откровенном интервью сравнил Айвара Похлака с Путиным и Ким Чен Ыном
Капитан „Левадии“ Брент Леписту недавно посетил подкаст об эстонском футболе „Estonian Football Podcast“, который вели Риис и Нат Бротон из Англии. Во время подкаста Леписту подверг резкой критике Эстонский футбольный союз и его президента Айвара Похлака.
В начале подкаста у 29-летнего Леписту спросили, насколько важно для „Левадии“ впервые с 2014 года выиграть чемпионат Эстонии в прошлом году. Затем капитана спросили, насколько он доволен первой половиной текущего сезона.
Затем Бротоны спросили Леписту, насколько большим событием является для Эстонского футбола, когда бывший игрок „Флоры“ в какой-то момент переходит в „Левадию“. Леписту является воспитанником „Флоры“, в 2013–2017 годах он выступал за основную команду „Флоры“. Полузащитник, пробовал свои силы и за границей, а в 2020 году перешел в таллиннскую „Левадию“. „В Эстонии молодая футбольная культура. У нас пока нет такой хорошей культуры, как в Англии. Игроки — профессионалы, но вокруг этого нет большой культуры“, — сказал Леписту, что такой переход это не такое уж большое событие для Эстонии.
„Я вырос во „Флоре“, стал там капитаном и завоевал титулы. Потом я уехал за границу, но у меня не очень хорошие отношения с одним мужчиной… Эстонским футболом правит Айвар Похлак, любимым ребенком которого я точно не являюсь, — продолжил капитан Левадия. „Когда я начал возвращаться в Эстонию из-за границы, то „Флора“ не была в числе вариантов из-за наших с ним отношений. А „Левадия“ предложила очень хороший контракт, они меня очень уважали и показывали мне это. Это придало мне уверенности, но конечно я тщательно обдумывал это решение“.
„Но в конце концов я нашел в этом вызов“, — сказал Леписту, добавив, что вернуться во „Флору“ было бы все равно, что вернуться в зону комфорта. „Но я решил принять новый вызов“.
Ведущие подкаста вспомнили эпизод документального сериала „Во имя Победы“ о Левадии, где Леписту сказал, что он был одним из лучших полузащитников Эстонии, но все же не смог попасть в сборную. Причина в Похлаке? „Это не секрет“. „Я такой не единственный“, - начал отвечать Леписту. „С ним очень просто, вы должны соглашаться со всем, что он говорит. Как Путин или Ким Чен Ын или кто-то еще, которому вы не можете высказывать свое мнение. Я не такой человек, я честный парень. Мне нравится, когда все естественно“.
„Когда я был во „Флоре“, то был им полезен, они смогли на мне заработать. Но если ты переходишь в „Левадию“, с тобой покончено“, — продолжил он. „Я не единственный пример. Например, Франк Лийвак в последние годы не был основным игроком „Флоры“, но в сборной выходил на поле. Затем он перешел в „Левадию“, стал получать больше игрового времени, но к сборной даже близко не подпускался. Так обстоят дела в эстонском футболе, и я не буду держать язык за зубами“.
Что нужно изменить, чтобы повысить общий уровень эстонского футбола? „В Футбольной ассоциации нужна смена власти. Как свергнуть тирана? Людям нужно встать и осознать, что так больше продолжаться не может“, — рассуждал Леписту. „Он говорит каждому футбольному клубу, что надо делать. Футбольная ассоциация пытается все контролировать. На мой взгляд, у каждого клуба должна быть возможность работать с нуля и самим учиться тому, как все должно работать. Тогда бы все учились и развивались естественным путем. Они (ЭФС) хотят говорить футбольным клубам, что им нужно делать“.
Затем Леписту отметил, что с инфраструктурой в Эстонии тоже не все в порядке. „Есть несколько хороших стадионов, другие — деревенские или школьные. Я разговаривал с друзьями, игроками и агентами. Если монтировать видео хайлайтов матча с трехрядной трибуны и на заднем плане проезжает мимо поезд, то это нельзя воспринимать всерьез. Нам нужно усиленно развивать инфраструктуру, чтобы остальной мир серьезно относился к Эстонии“, — сказал он.