Капитан „Левадии“ в откровенном интервью сравнил Айвара Похлака с Путиным и Ким Чен Ыном

В начале подкаста у 29-летнего Леписту спросили, насколько важно для „Левадии“ впервые с 2014 года выиграть чемпионат Эстонии в прошлом году. Затем капитана спросили, насколько он доволен первой половиной текущего сезона.

Затем Бротоны спросили Леписту, насколько большим событием является для Эстонского футбола, когда бывший игрок „Флоры“ в какой-то момент переходит в „Левадию“. Леписту является воспитанником „Флоры“, в 2013–2017 годах он выступал за основную команду „Флоры“. Полузащитник, пробовал свои силы и за границей, а в 2020 году перешел в таллиннскую „Левадию“. „В Эстонии молодая футбольная культура. У нас пока нет такой хорошей культуры, как в Англии. Игроки — профессионалы, но вокруг этого нет большой культуры“, — сказал Леписту, что такой переход это не такое уж большое событие для Эстонии.

„Я вырос во „Флоре“, стал там капитаном и завоевал титулы. Потом я уехал за границу, но у меня не очень хорошие отношения с одним мужчиной… Эстонским футболом правит Айвар Похлак, любимым ребенком которого я точно не являюсь, — продолжил капитан Левадия. „Когда я начал возвращаться в Эстонию из-за границы, то „Флора“ не была в числе вариантов из-за наших с ним отношений. А „Левадия“ предложила очень хороший контракт, они меня очень уважали и показывали мне это. Это придало мне уверенности, но конечно я тщательно обдумывал это решение“.

„Но в конце концов я нашел в этом вызов“, — сказал Леписту, добавив, что вернуться во „Флору“ было бы все равно, что вернуться в зону комфорта. „Но я решил принять новый вызов“.