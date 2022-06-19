Другие виды
19.06.2022, 21:27

Эстонская четверка парная заняла второе место на этапе Кубка мира

 
Neljapaadi finaal Tokyo olümpial
Neljapaadi finaal Tokyo olümpial
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

В новом составе эстонская четверка парная в воскресенье заняла второе место на этапе Кубка мира по академической гребле, который проходил в польской Познани.

Эстонская четверка парная в составе Михаила Куштейна, Аллара Рая, Тыну Эндрексона и Йоханна Поолака уступила только китайской сборной, которая выиграла гонку со временем 5.58,44.

Эстонская четверка уступила победителю 1,74 секунды, третьей пришла к финишу Польша.

Последними стали команды Нидерландов (+3,98), Швейцарии (+7,41) и Чехии (+9,78).

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