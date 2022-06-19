19.06.2022, 21:27
Эстонская четверка парная заняла второе место на этапе Кубка мира
ФОТО: | Ekspress Meedia
В новом составе эстонская четверка парная в воскресенье заняла второе место на этапе Кубка мира по академической гребле, который проходил в польской Познани.
Эстонская четверка парная в составе Михаила Куштейна, Аллара Рая, Тыну Эндрексона и Йоханна Поолака уступила только китайской сборной, которая выиграла гонку со временем 5.58,44.
Эстонская четверка уступила победителю 1,74 секунды, третьей пришла к финишу Польша.
Последними стали команды Нидерландов (+3,98), Швейцарии (+7,41) и Чехии (+9,78).