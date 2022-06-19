Рада запретила исполнять российскую музыку в Украине. Исключение сделают для осудивших войну

Согласно решению, которое поддержали 303 депутата парламента (то есть конституционное большинство), эти ограничения будут действовать до освобождения всех оккупированных территорий Украины и прекращения агрессии со стороны России.

Речь при этом идет не о музыке со словами на русском языке, а о произведениях, которые исполняют или сочинили именно граждане России. В частности, запрет касается публичного исполнения, использования фонограмм или видеоклипов тех авторов, которые поддерживают российскую агрессию.

Украинский парламент разработал и одобрил законопроект о запрете российской музыки менее чем за месяц: он был зарегистрирован 31 мая. Накануне собственные аналогичные решения приняли местные власти в западноукраинских городах Тернополь и Ивано-Франковск.

Для кого сделают исключения

Депутаты предусмотрели, что в Украине будет создан список исполнителей, которые осуждают агрессию России против Украины. Их песни можно будет использовать на радио, телевидении и в публичном пространстве в целом.

Но для того, чтобы попасть в этот список, исполнители должны будут подать заявление в Службу безопасности Украины. В ней они должны будут заявить, что поддерживают суверенитет и целостность Украины, призвать Россию немедленно прекратить агрессию, а также дать обещание воздерживаться от шагов, которые противоречат этим письменным заявлениям.

„Служба безопасности Украины имеет право не раскрывать оснований, которые стали причиной отказа во включении лица в список или исключения из него“, - сказано в принятом законе.

Как недавно рассказывали корреспонденты Русской службы Би-би-си, только за последние недели в России отменили несколько выступлений артистов, выступивших против войны с Украиной. Музыкантам, которые остались в России, при этом не поддержав войну, выступать все сложнее.

Под запретом также российские книги