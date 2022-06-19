В долгах вместо инвестиций: мошенники выманили у пенсионерки больше 10 000 евро

О том, что ее мать общается с мошенниками, Наталья (имя изменено – прим.ред.) узнала случайно. Сейчас ей удалось отключить пенсионерку от интернета и домашнего телефона, сменить ей номер мобильного и взять ситуацию под контроль. Но долги придется выплачивать еще долго.

Брала в долг у знакомых и родных

„Только сейчас у нас появилась одна знакомая, которой удалось достучаться до мамы и втолковать ей, что это был обман, – констатирует Наталья. – Я узнала обо всем очень поздно, когда мама уже вовсю общалась с мошенниками и брала в долг у друзей и родственников“.

Женщина рассказывает, что поведение ее матери в какой-то момент стало вызывать подозрение – Анна Сергеевна была какой-то встревоженной, сама не своя.

„И один раз я к ней пришла, а она по телефону разговаривает, они там созваниваются во всю. Мама мне еще говорит: „Наташа, поговори с ним“. А я как увидела эти номера на +44, что это Великобритания, то сразу сказала, что это мошенники. Я-то могу заблокировать на своем телефоне номера, а она не может. И мама верила до последнего, что она инвестирует куда-то деньги и сумма растет, – говорит Наталья. – Вот недавно пришло письмо опять. Текст был примерно такой, что их компания решила выплатить маме 67 000 с чем-то евро. Якобы деньги уже в Эстонии, но, чтобы их получить, нужно еще заплатить“.

Я пыталась объяснить маме, что бумага эта липовая, имена все эти липовые, но она просто не верила. Вся семья просто в шоке!

„Мама у меня проработала всю жизнь в школе, давно уже на пенсии. Набрала долгов у всех своих знакомых, у двоюродных сестер. Одна женщина отдала последние 2500 евро. Мы сейчас потихоньку эти долги отдаем. У мамы у самой долг за квартиру. Она мне сказала, что 400 евро, а на самом деле – 600. Сейчас погасили 300, – перечисляет Наталья. – Я сама сейчас без работы по состоянию здоровья, в общем, денег нет, а долги погашать как-то надо“.

Была как зомбированная