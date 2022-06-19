В долгах вместо инвестиций: мошенники выманили у пенсионерки больше 10 000 евро(5)
Дочь Анны Сергеевны (имя изменено – прим.ред.) была в шоке, когда узнала, что ее мать не платит за квартиру и назанимала денег у друзей и родных, чтобы перечислить все мошенникам. При этом сама пенсионерка до последнего была уверена, что обмана быть не может. Как обводят вокруг пальца пожилых и могут ли дети взять контроль над финансами своих родителей – разбиралась „МК-Эстония“.
О том, что ее мать общается с мошенниками, Наталья (имя изменено – прим.ред.) узнала случайно. Сейчас ей удалось отключить пенсионерку от интернета и домашнего телефона, сменить ей номер мобильного и взять ситуацию под контроль. Но долги придется выплачивать еще долго.
Брала в долг у знакомых и родных
„Только сейчас у нас появилась одна знакомая, которой удалось достучаться до мамы и втолковать ей, что это был обман, – констатирует Наталья. – Я узнала обо всем очень поздно, когда мама уже вовсю общалась с мошенниками и брала в долг у друзей и родственников“.
Женщина рассказывает, что поведение ее матери в какой-то момент стало вызывать подозрение – Анна Сергеевна была какой-то встревоженной, сама не своя.
„И один раз я к ней пришла, а она по телефону разговаривает, они там созваниваются во всю. Мама мне еще говорит: „Наташа, поговори с ним“. А я как увидела эти номера на +44, что это Великобритания, то сразу сказала, что это мошенники. Я-то могу заблокировать на своем телефоне номера, а она не может. И мама верила до последнего, что она инвестирует куда-то деньги и сумма растет, – говорит Наталья. – Вот недавно пришло письмо опять. Текст был примерно такой, что их компания решила выплатить маме 67 000 с чем-то евро. Якобы деньги уже в Эстонии, но, чтобы их получить, нужно еще заплатить“.
Я пыталась объяснить маме, что бумага эта липовая, имена все эти липовые, но она просто не верила. Вся семья просто в шоке!
„Мама у меня проработала всю жизнь в школе, давно уже на пенсии. Набрала долгов у всех своих знакомых, у двоюродных сестер. Одна женщина отдала последние 2500 евро. Мы сейчас потихоньку эти долги отдаем. У мамы у самой долг за квартиру. Она мне сказала, что 400 евро, а на самом деле – 600. Сейчас погасили 300, – перечисляет Наталья. – Я сама сейчас без работы по состоянию здоровья, в общем, денег нет, а долги погашать как-то надо“.
Была как зомбированная
Как выяснилось, изначально пенсионерка отдала мошенникам деньги из накоплений, которые были отложены. Причем она рассказала мошенникам о болезни дочери, и те взяли ее на крючок, предложили с помощью инвестиций приумножить капитал.
Однажды, вспоминает Наталья, она пришла вечером к матери домой, а та упала на колени и стала говорить, что нужно 1000 евро. Сколько ни пыталась дочь объяснить, что это мошенники, Анна Сергеевна ее отказывалась слушать.
„Длилось все очень долго. Я узнала первый раз в ноябре, а она уже созванивалась с мошенниками. Но мы не знали всего масштаба, думали, что все ей рассказали, обо всем предупредили, и все хорошо. Но оказалось, что мама продолжила отдавать деньги. Когда брала в долг, обманывала всех знакомых, для чего ей нужны эти суммы. Одна знакомая хотела отказать, но мама ей сказала, что иначе повесится. Вот так ее зомбировали, – в отчаянии объясняет Наталья. – У меня мама просто человек очень доверчивый по характеру, ее легко убедить в чем-то. Мы даже не знаем точную сумму, которую она отдала мошенникам. Но точно больше 10 000 евро“.
Чтобы убедить пенсионерку в том, что все было обманом, понадобилась помощь всех родственников.
„Мама и сим-карту менять не хотела, и чтобы ей интернет отключали. Брат мой двоюродный живет в Москве, говорит, что у них то же самое происходит: интернет-звонки, начинают разговор, забалтывают человека, обещают ему всего. Мама сама давали PIN-коды от своего счета, вы представляете!? Мошенники пользовались ее счетами! – возмущается Наталья. – Я зашла в ее интернет-банк, а там непонятные переводы, непонятные счета, непонятно, куда это вообще отправлялось. Стала маму спрашивать, что это, а она: „Я не знаю“. Поначалу она как зомбированная вообще была!“
Наталья уговорила мать обратиться в полицию, но надежды на то, что деньги удастся вернуть, мало. Пока первостепенная задача – погасить образовавшиеся долги.
Мошенники меняют подход
В полиции констатируют, что волна мошенничества в Эстонии не идет на убыль – мошенники то и дело меняют подход, но не исчезают.
„Наиболее распространены телефонные мошенничества с участием представляющихся помощниками Google, сотрудниками полиции, банковскими служащими и служащими некоторых министерств, – говорит глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. – В разговоре используют различные предлоги для того, чтобы люди в итоге поделились своей личной информацией, например, PIN-кодами, фотографией ID-карты и т. п. Однако эти данные нельзя передавать третьим лицам, равно как и коды PIN1 и PIN2 не для передачи, поскольку они выдаются только лицу, которое их запросило“.
Таким образом, по словам Тамбре, всякий раз, когда кому-то поступает звонок от учреждения или компании, и звонящий просит предоставить вышеуказанную информацию для совместного использования, разговор должен быть немедленно завершен.
Помимо телефонного мошенничества, добавляет представитель полиции, распространены и мошенничества с инвестированием, с получением или отправлением посылок от имени Omniva, DPD и т. п.
О подобных случаях, кстати, пользователи сами предупреждают друг друга в социальных сетях. Обычно это бывает, когда человек хочет что-то продать в интернете: с ним связывается мошенник под видом покупателя и говорит, что пришлет за товаром курьера, только вот услуги курьера сначала должен оплатить сам продавец по присланной ссылке. Якобы наличные за это и за покупку передадут через самого курьера. Название сайтов похоже на привычные названия курьерских служб, но с некоторыми нюансами. Перейдя по ссылке, человек рискует не только заплатить за несуществующего курьера, но и ввести данные своей карты, которыми смогут воспользоваться мошенники.
„Мошенники привлекаются и будут привлекаться к ответственности, но, к сожалению, практика показывает, что преступники не возмещают потерпевшему полученные суммы – у них нет официальных активов, которые можно было бы конфисковать в уголовном производстве. Или они уводят мошеннические деньги в другое место, где до них практически невозможно добраться“, – замечает Урмет Тамбре.
Банк пытается остановить клиентов
Мартин Кырв, руководитель сферы отдела коммуникаций Swedbank AS подтверждает, что в последние годы, к сожалению, участились случаи финансового мошенничества.
„Хорошей новостью является то, что благодаря нашим мерам безопасности мы можем быстро обнаружить более половины всех мошеннических операций, тем самым предотвращая финансовые потери наших клиентов. Однако невозможно выявить все случаи мошенничества. И были случаи, когда мы связывались с клиентом и сообщали ему, что, по нашему мнению, он пытается перевести деньги мошенникам, но клиент твердо стоял на своем и поручал нам провести платеж“, – констатирует Кырв.
Он добавляет, что для предотвращения мошенничества банк проводит разъяснительную работу по собственным и общественным каналам, а отдел по предотвращению финансовых преступлений Swedbank работает каждый день, чтобы быть на шаг впереди мошенников.
„Если клиент обнаружил, что стал жертвой мошенничества, первое, что нужно сделать, – это связаться со своим банком и узнать, можно ли отозвать платеж. Мы также просим клиентов немедленно сообщить об этом в полицию, у которой значительно больше полномочий для проведения расследования, чем у банка. Сам банк не занимается задержанием преступников, это дело полиции, – отмечает Мартин Кырв. – Однако банк сотрудничает с полицией, и преступники попадаются полиции“.
Поймать преступников, по словам представителя Swedbank, проще, если они находятся в Эстонии, а за пределами страны эстонская полиция сотрудничает со своими коллегами за рубежом, но это усложняет поимку иностранных мошенников.